Vo včelnici Včelí kRaj finišujú s výstavbou envirocentra

Kokava nad Rimavicou 11. apríla (TASR) - Občianske združenie (OZ) kRaj, ktoré už desať rokov prevádzkuje včelnicu Včelí kRaj v Liešnici neďaleko Kokavy nad Rimavicou, by malo v máji dokončiť stavbu environmentálneho centra. Jeho hlavným zameraním bude hmyz a hmyzie opeľovače.



Podľa Dávida Turčániho, ktorý včelnicu so Soňou Keresztesovou založil, envirocentrum vzniklo z potreby priniesť školám a verejnosti program na celý rok. Záujem o toto vzdelávanie je totiž veľký a doterajšie aktivity vo včelnici boli viazané len na včelársku sezónu, ktorá je ohraničená aprílom a septembrom.



Na hmyz a hmyzie opeľovače sa zamerali aj preto, že ich v prírode z roka na rok ubúda. Na tento problém by preto chceli upozorniť aj takouto formou.



Na stavbu envirocentra získali peniaze z programu ACF Slovakia a menších grantov a tiež prostredníctvom crowdfundingovej kampane.



OZ kRaj otvorilo včelnicu v roku 2013. Pred dvomi rokmi pribudol do areálu Motýlí dom, ktorý približuje návštevníkom svet motýľov. Včelnicu počas sezóny navštívi približne 700 školákov, tiež zhruba 130 začínajúcich včelárov a 150 ľudí z radov širokej verejnosti.