< sekcia Regióny
Vo veci zakopaných zvierat počas slintačky nevedú trestné konanie
Holečková zverejnila status, v ktorom potvrdila stanovisko polície.
Autor TASR
Bratislava/Levice 4. novembra (TASR) - Polícia Slovenskej republiky poprela informácie, že vyšetruje prípad zakopávania mŕtvych zvierat pri Leviciach v čase nákazy slintačky a krívačky (SLAK). Reagovala tak na informácie o údajnom trestnom stíhaní, o ktorom v pondelok (3. 11.) informovala poslankyňa Národnej rady SR Martina Bajo Holečková (SaS).
Podľa poslankyne začal v súvislosti so zakopanými zvieratami vyšetrovateľ odboru environmentálnej kriminality trestné stíhanie vo veci prečinu šírenia nákazlivej choroby zvierat. Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Nitre Viktória Borloková v tejto súvislosti pre TASR uviedla, že odbor kriminálnej polície Krajského riaditeľstva PZ v Nitre, ako aj Okresné riaditeľstvo PZ v Leviciach v súvislosti so zverejneným prípadom pochovaných zvierat v čase slintačky a krívačky pri Leviciach neevidujú žiadne trestné oznámenie a taktiež nie je v tejto súvislosti vedené trestné konanie.
V utorok zverejnilo k prípadu svoje stanovisko aj Prezídium PZ, ktoré upozornilo, že na sociálnej sieti a následne v mediálnom priestore bola zverejnená informácia, že polícia údajne vedie trestné stíhanie pre prečin šírenia nákazlivej choroby zvierat v súvislosti s procesom zakopávania zvierat pri Leviciach. „K týmto vyjadreniam uvádzame, že odbor odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia PZ neeviduje v súvislosti so zverejneným prípadom zakopávania zvierat v čase výskytu slintačky a krívačky pri Leviciach žiadne trestné oznámenie a v uvedenej veci nie je vedené ani žiadne trestné konanie,“ skonštatovala polícia.
Zároveň v statuse na sociálnej sieti doplnila, že vyšetrovateľ PZ vedie trestné stíhanie pre trestný čin šírenia nákazlivej choroby zvierat. „A to podľa Trestného zákona, ktoré sa týka prevozu uhynutých zvierat do kafilérie, teda skutkového deja odlišného od medializovaného prípadu zakopaných zvierat v okrese Levice. Vzhľadom na to, že vo veci prebieha prípravné konanie, ktoré je neverejné, nie je možné k prípadu poskytnúť bližšie informácie, aby nebol ohrozený jeho účel,“ doplnila polícia.
Holečková v utorok na sociálnej sieti zverejnila status, v ktorom potvrdila stanovisko polície. „Trestné stíhanie v súvislosti so slintačkou a krívačkou pre podozrenie zo šírenia nákazlivej choroby bolo začaté. Vedie ho odbor environmentálnej kriminality. Trestné stíhanie však nebolo začaté z dôvodu zakopávania zvierat pri Leviciach, ako som uviedla včera (3. 11.), ale pre prevoz uhynutých zvierat. Za túto nepresnosť sa ospravedlňujem,“ napísala Holečková.
Zároveň však pripomenula, že pred zakopaním zvierat v lokalite neďaleko Levíc nebol vykonaný žiadny hydrogeologický prieskum a neexistuje žiadny posudok ani záverečná správa. „Toto nehovorím ja, ale uvádza to Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, ktorý mal podľa ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča posudok vypracovať. Jediné, čo bolo urobené, bola operatívna obhliadka na základe ústneho pokynu,“ dodala poslankyňa.
Podľa poslankyne začal v súvislosti so zakopanými zvieratami vyšetrovateľ odboru environmentálnej kriminality trestné stíhanie vo veci prečinu šírenia nákazlivej choroby zvierat. Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Nitre Viktória Borloková v tejto súvislosti pre TASR uviedla, že odbor kriminálnej polície Krajského riaditeľstva PZ v Nitre, ako aj Okresné riaditeľstvo PZ v Leviciach v súvislosti so zverejneným prípadom pochovaných zvierat v čase slintačky a krívačky pri Leviciach neevidujú žiadne trestné oznámenie a taktiež nie je v tejto súvislosti vedené trestné konanie.
V utorok zverejnilo k prípadu svoje stanovisko aj Prezídium PZ, ktoré upozornilo, že na sociálnej sieti a následne v mediálnom priestore bola zverejnená informácia, že polícia údajne vedie trestné stíhanie pre prečin šírenia nákazlivej choroby zvierat v súvislosti s procesom zakopávania zvierat pri Leviciach. „K týmto vyjadreniam uvádzame, že odbor odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia PZ neeviduje v súvislosti so zverejneným prípadom zakopávania zvierat v čase výskytu slintačky a krívačky pri Leviciach žiadne trestné oznámenie a v uvedenej veci nie je vedené ani žiadne trestné konanie,“ skonštatovala polícia.
Zároveň v statuse na sociálnej sieti doplnila, že vyšetrovateľ PZ vedie trestné stíhanie pre trestný čin šírenia nákazlivej choroby zvierat. „A to podľa Trestného zákona, ktoré sa týka prevozu uhynutých zvierat do kafilérie, teda skutkového deja odlišného od medializovaného prípadu zakopaných zvierat v okrese Levice. Vzhľadom na to, že vo veci prebieha prípravné konanie, ktoré je neverejné, nie je možné k prípadu poskytnúť bližšie informácie, aby nebol ohrozený jeho účel,“ doplnila polícia.
Holečková v utorok na sociálnej sieti zverejnila status, v ktorom potvrdila stanovisko polície. „Trestné stíhanie v súvislosti so slintačkou a krívačkou pre podozrenie zo šírenia nákazlivej choroby bolo začaté. Vedie ho odbor environmentálnej kriminality. Trestné stíhanie však nebolo začaté z dôvodu zakopávania zvierat pri Leviciach, ako som uviedla včera (3. 11.), ale pre prevoz uhynutých zvierat. Za túto nepresnosť sa ospravedlňujem,“ napísala Holečková.
Zároveň však pripomenula, že pred zakopaním zvierat v lokalite neďaleko Levíc nebol vykonaný žiadny hydrogeologický prieskum a neexistuje žiadny posudok ani záverečná správa. „Toto nehovorím ja, ale uvádza to Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, ktorý mal podľa ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča posudok vypracovať. Jediné, čo bolo urobené, bola operatívna obhliadka na základe ústneho pokynu,“ dodala poslankyňa.