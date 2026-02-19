< sekcia Regióny
Vo vedení Mestskej polície v Lučenci nastala po 15 rokoch zmena
Tuček bol náčelníkom MsP v Lučenci od roku 2011.
Autor TASR
Lučenec 19. februára (TASR) - Vo vedení Mestskej polície (MsP) v Lučenci dochádza po 15 rokoch k zmene. Dlhoročného náčelníka MsP Jána Tučeka vo funkcii strieda Oleg Uhliar. Návrh na jeho vymenovanie do funkcie schválili lučeneckí mestskí poslanci na utorkovom (17. 2.) zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ).
Tuček bol náčelníkom MsP v Lučenci od roku 2011. Z funkcie odišiel k začiatku tohto roka na vlastnú žiadosť z dôvodu odchodu do dôchodku. „Počas tohto obdobia sa podieľal na riadení a rozvoji MsP a na zabezpečovaní verejného poriadku v meste. Počas svojho pôsobenia významne prispel k posilneniu bezpečnosti a verejného poriadku, profesionalizácii mestskej polície a budovaniu dôvery medzi občanmi a príslušníkmi polície,“ skonštatovala pre TASR hovorkyňa mesta Michaela Baboľová.
MsP v Lučenci bude po novom viesť Uhliar, mestským policajtom je od roku 2015. V minulosti pôsobil vo vojenskom útvare v Rimavskej Sobote i vo vojenskej polícii. Študoval na Vojenskej akadémii v Liptovskom Mikuláši, absolvoval tiež špecializačné policajné štúdium na Akadémii Policajného zboru v Bratislave v špecializácii kriminálna polícia. Od 2. januára tohto roka bol poverený riadením MsP v Lučenci.
Uhliar v koncepcii činnosti MsP pre nadchádzajúce obdobie predloženej na zasadnutie MsZ skonštatoval, že v roku 2026 sa zamerajú najmä na nové kompetencie, ktoré mestským policajtom prináša nový zákon o obecnej polícii a novela zákona o cestnej premávke. Lučenecká MsP plánuje vytypovať vhodné lokality pre umiestnenie stacionárnych radarov na meranie rýchlosti, naplánované je aj rozšírenie mestského kamerového systému.
„V tomto a nasledujúcich rokoch budeme investovať finančné prostriedky aj do zabezpečenia výstrojných súčiastok pre príslušníkov MsP tak, aby bola zabezpečená obmena opotrebovaných častí výstroja, ktorých stav už nezodpovedá požiadavkám na riadnu identifikáciu a reprezentáciu mesta,“ uviedol nový náčelník MsP v Lučenci s tým, že obnovou bude postupne musieť prejsť aj automobilová technika mestských policajtov.
Tuček bol náčelníkom MsP v Lučenci od roku 2011. Z funkcie odišiel k začiatku tohto roka na vlastnú žiadosť z dôvodu odchodu do dôchodku. „Počas tohto obdobia sa podieľal na riadení a rozvoji MsP a na zabezpečovaní verejného poriadku v meste. Počas svojho pôsobenia významne prispel k posilneniu bezpečnosti a verejného poriadku, profesionalizácii mestskej polície a budovaniu dôvery medzi občanmi a príslušníkmi polície,“ skonštatovala pre TASR hovorkyňa mesta Michaela Baboľová.
MsP v Lučenci bude po novom viesť Uhliar, mestským policajtom je od roku 2015. V minulosti pôsobil vo vojenskom útvare v Rimavskej Sobote i vo vojenskej polícii. Študoval na Vojenskej akadémii v Liptovskom Mikuláši, absolvoval tiež špecializačné policajné štúdium na Akadémii Policajného zboru v Bratislave v špecializácii kriminálna polícia. Od 2. januára tohto roka bol poverený riadením MsP v Lučenci.
Uhliar v koncepcii činnosti MsP pre nadchádzajúce obdobie predloženej na zasadnutie MsZ skonštatoval, že v roku 2026 sa zamerajú najmä na nové kompetencie, ktoré mestským policajtom prináša nový zákon o obecnej polícii a novela zákona o cestnej premávke. Lučenecká MsP plánuje vytypovať vhodné lokality pre umiestnenie stacionárnych radarov na meranie rýchlosti, naplánované je aj rozšírenie mestského kamerového systému.
„V tomto a nasledujúcich rokoch budeme investovať finančné prostriedky aj do zabezpečenia výstrojných súčiastok pre príslušníkov MsP tak, aby bola zabezpečená obmena opotrebovaných častí výstroja, ktorých stav už nezodpovedá požiadavkám na riadnu identifikáciu a reprezentáciu mesta,“ uviedol nový náčelník MsP v Lučenci s tým, že obnovou bude postupne musieť prejsť aj automobilová technika mestských policajtov.