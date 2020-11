Vo vedení Steel arény došlo k zmenám, je v zlej finančnej situácii

Košice 25. novembra (TASR) – Vo vedení občianskeho združenia (OZ) Košická aréna a Steel Arény došlo k personálnym zmenám. Ako uvádza mesto Košice na svojej webovej stránke, prioritou všetkých podielnikov je nájsť strategického partnera. Podľa primátora mesta Jaroslava Polačeka je Steel aréna v kritickej finančnej situácii.



Prezidentom uvedeného OZ, ktoré prevádzkuje hokejovú arénu, je po novom viceprezident pre inžinierske činnosti a inovácie spoločnosti U. S. Steel Košice David Hathaway. Minulotýždňové valné zhromaždenie a správna rada akceptovali odstúpenie prezidenta OZ Košická aréna Pavla Miškova a ukončenie pôsobenia Igora Havrilu v pozícii generálneho manažéra Steel arény po vzájomnej dohode. Z postu prvej viceprezidentky odstúpila aj Oľga Černá, na ktorej miesto nastúpi Lukáš Mrázko z U. S. Steelu Košice.



Košické oceliarne majú v OZ 34-percentný podiel na hlasovacích právach. Mesto Košice má 33,33 percenta a skupina košických podnikateľov 32,67 percenta. „Všetci sa zhodli na potrebe vyriešenia vážnej finančnej situácie, v ktorej sa momentálne Steel aréna nachádza. Okrem možnosti finančného dotovania OZ Košická aréna zo strany podielnikov na hlasovacích právach je aj nájdenie strategického partnera, ktorého meno by niesol hokejový štadión,“ uvádza magistrát.



„V súčasnosti žijeme vo veľmi neobvyklých podmienkach, ktoré vytvárajú dosiaľ nepoznané výzvy. Nastal ten správny čas otvoriť priestor pre všetkých, ktorí chcú pomôcť s hokejom, ale aj kultúrou v Košiciach. Je totiž potrebné, aby mala Steel aréna viac podporovateľov a tých, ktorí chcú spolupracovať,“ povedal Hathaway s tým, že chcú, aby sa viacero firiem podieľalo na jej ďalšom rozvoji.



Primátor pripomenul, že pre koronakrízu sa v Steel aréne nemohli uskutočniť viaceré športové podujatia a koncerty, ktoré mohli zlepšiť jej hospodárenie. Podľa neho je finančná situácia naozaj vážna, a preto sa v spolupráci s ďalšími podielnikmi na hlasovacích právach dohodli na zmenách, ktoré by mali viesť k jej oživeniu a zlepšeniu finančnej kondície. Ako dodal, mesto v tomto roku do hokeja investovalo takmer 250.000 eur, z čoho je na financovanie prevádzky a investícií v Steel aréne v tohtoročnom rozpočte vyčlenených 130.000 eur.