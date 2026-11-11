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SMUTNÁ SPRÁVA: Vo veku 101 rokov zomrel profesor Ján Plesník
Vo svojej vedeckej práci sa venoval predovšetkým genetike a šľachteniu hovädzieho dobytka.
Autor TASR
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Nitra 11. novembra (TASR) - V pondelok 9. novembra zomrel vo veku 101 rokov profesor Ján Plesník. Úmrtie potvrdilo mesto Nitra i Nitriansky samosprávny kraj (NSK), ktorý profesorovi Plesníkovi udelil v roku 2015 najvyššie ocenenie kraja za mimoriadnu celoživotnú vedeckovýskumnú a pedagogickú činnosť. Čestný občan Nitry, významný slovenský vedec, uznávaný odborník v oblasti živočíšnej výroby, sa svojím celoživotným pôsobením výrazne zaslúžil o rozvoj poľnohospodárskej vedy.
Profesor Ján Plesník sa narodil 23. apríla 1925 v obci Krajné. Vyštudoval Vysokú školu poľnohospodársku v Brne a svoju profesionálnu kariéru spojil s Výskumným ústavom živočíšnej výroby, ktorého bol dlhoročným riaditeľom. Pod jeho vedením sa ústav v Lužiankach vypracoval na medzinárodne uznávané vedecké pracovisko.
Vo svojej vedeckej práci sa venoval predovšetkým genetike a šľachteniu hovädzieho dobytka. Patril k významným osobnostiam slovenskej a európskej zootechnickej vedy. Pôsobil vo viacerých vedeckých a výskumných inštitúciách vrátane Slovenskej akadémie vied.
Za svoje celoživotné dielo získal viacero významných ocenení. V roku 2002 bol vyznamenaný Pribinovým krížom I. triedy.
Profesor Ján Plesník sa narodil 23. apríla 1925 v obci Krajné. Vyštudoval Vysokú školu poľnohospodársku v Brne a svoju profesionálnu kariéru spojil s Výskumným ústavom živočíšnej výroby, ktorého bol dlhoročným riaditeľom. Pod jeho vedením sa ústav v Lužiankach vypracoval na medzinárodne uznávané vedecké pracovisko.
Vo svojej vedeckej práci sa venoval predovšetkým genetike a šľachteniu hovädzieho dobytka. Patril k významným osobnostiam slovenskej a európskej zootechnickej vedy. Pôsobil vo viacerých vedeckých a výskumných inštitúciách vrátane Slovenskej akadémie vied.
Za svoje celoživotné dielo získal viacero významných ocenení. V roku 2002 bol vyznamenaný Pribinovým krížom I. triedy.