Vo veku 59 rokov zomrel starosta obce Fačkov Miroslav Čerňanec
Čerňanec pôsobil ako starosta Fačkova od 15. decembra 2014.
Autor TASR
Fačkov 6. mája (TASR) - Vo veku 59 rokov zomrel v pondelok 4. mája starosta obce Fačkov v okrese Žilina Miroslav Čerňanec. Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) o tom informovalo na svojej webovej stránke.
Miroslav Čerňanec pôsobil ako starosta Fačkova od 15. decembra 2014. Posledná rozlúčka sa uskutoční 8. mája o 14.00 h vo Fačkove.
