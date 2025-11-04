Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 4. november 2025Meniny má Karol
< sekcia Regióny

Vo veku 60 rokov zomrel bývalý podpredseda Trnavského kraja P. Kalman

.
Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk

Kalman vyštudoval aplikovanú kybernetiku, robotiku a riadiace systémy na Strojníckej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Autor TASR
Senica 4. novembra (TASR) - Vo veku 60 rokov zomrel bývalý podpredseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Pavol Kalman. Od roku 2014 bol poslancom Mestského zastupiteľstva v Senici (MsZ) a aktívne pracoval v mestskom výbore, bol tiež členom komisií pri MsZ i mestskej rade. Samospráva o tom v utorok informovala na svojom webe.

Kalman vyštudoval aplikovanú kybernetiku, robotiku a riadiace systémy na Strojníckej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Po skončení štúdia pôsobil v technických a manažérskych pozíciách. Ako uviedlo mesto, venoval sa aj regionálnej politike ako poslanec TTSK. Bol tiež predsedom Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Trnavského kraja. Koncom leta oslávil 60. narodeniny.

Z komunikačného oddelenia TTSK informovali, že náhle podľahol ťažkej chorobe. Kraj vyvesil na svoju budovu na Starohájskej v Trnave čiernu vlajku. Predseda TTSK Jozef Viskupič vyjadril rodine a blízkym úprimnú sústrasť. „Miloval Záhorie. Úzko sme spolupracovali. Medzi najväčšie úspechy patrí založenie krajskej organizácie cestovného ruchu, ktorej bol predsedom a prostredníctvom ktorej sa nám podarilo zatraktívniť kraj pre návštevníkov. Je naším záväzkom pokračovať v tomto úsilí,“ uviedol.
.

Neprehliadnite

Žilinka:Rezort postupoval pri záchrankovom tendri v rozpore so zákonmi

Pravda o modrých psoch v Černobyle: Odborník vysvetlil ich sfarbenie

BARTOŇ: Robotické operácie výrazne skracujú pobyt dieťaťa v nemocnici

Bulharsko nemusí byť len o kúpaní, hory sú tu vyššie ako Tatry