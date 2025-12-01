Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Vo veku 69 rokov zomrel dlhoročný starosta Krahúľ M. Schwarz

Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) pri tejto príležitosti uviedlo, že Schwarz bol starostom Krahúľ úctyhodných deväť volebných období a tiež dlhoročným členom ZMOS-u.

Autor TASR
Krahule 1. decembra (TASR) - Vo veku 69 rokov zomrel v sobotu 29. novembra dlhoročný starosta obce Krahule v okrese Žiar nad Hronom Miroslav Schwarz. Informovala o tom obec na svojej oficiálnej internetovej stránke.

„Bol osobnosťou, ktorého rozvaha, skúsenosti a názory boli rešpektované a prínosné. Nech jeho oddaná práca pre obec a všetko dobré, čo po sebe zanechal, zostane v spomienkach všetkých, ktorí ho poznali,“ uviedlo v reakcii na jeho úmrtie ZMOS.
