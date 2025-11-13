Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Vo veku 69 rokov zomrel exprimátor Dubnice nad Váhom Jozef Gašparík

Jozef Gašparík. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Jozef Gašparík bol primátorom mesta tri volebné obdobia.

Autor TASR
Dubnica nad Váhom 13. novembra (TASR) - V stredu 12. novembra zomrel bývalý primátor mesta Dubnica nad Váhom Jozef Gašparík. Informovala o tom dubnická radnica na sociálnej sieti.

Jozef Gašparík bol primátorom mesta tri volebné obdobia, zomrel vo veku 69 rokov.

„Vedenie mesta Dubnica nad Váhom vyjadruje úprimnú sústrasť smútiacej rodine a blízkym. Na mestskom úrade bude vyvesená čierna vlajka a občanom bude k dispozícii kondolenčná listina na vyjadrenie sústrasti pozostalej rodine,“ informuje mesto.
