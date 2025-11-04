Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Vo veku 71 rokov zomrel majster ľudovej umeleckej výroby M. Stieranka

Ilustračné foto. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Celoživotná práca s drevom Stieranku doviedla k potrebe zachovávať krásu tradičného rezbárstva pre ďalšie generácie.

Autor TASR
Klenovec 4. novembra (TASR) - Vo veku 71 rokov v nedeľu (2. 11.) zomrel majster ľudovej umeleckej výroby Milan Stieranka z Klenovca. Na sociálnej sieti o tom informovalo Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV).

Venoval sa tvorbe severoslovenského, stredoslovenského i východoslovenského typu črpákov. Zastával názor, že črpáky si vždy nájdu svojho majiteľa. Písal nimi príbehy, ktoré prezentoval na jarmokoch, a veľmi si vážil, keď u ľudí jeho umenie zarezonovalo,“ uviedlo ÚĽUV.

Celoživotná práca s drevom Stieranku doviedla k potrebe zachovávať krásu tradičného rezbárstva pre ďalšie generácie. Prostredníctvom lektorskej činnosti remeslo predvádzal aj na školách či jarmokoch.

„V roku 2017 bol za svoju dlhoročnú poctivú remeselnú činnosť na poli rezbárstva poctený titulom majster ľudovej umeleckej výroby,“ doplnilo ÚĽUV s tým, že posledná rozlúčka s ním bude v stredu (5. 11.) o 14.00 h v dome smútku v Hnúšti.
