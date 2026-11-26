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Vo veku 72 rokov zomrel dlhoročný kronikár mesta Žilina Ján Štofko
Zdokumentoval významné spoločenské, politické, hospodárske, kultúrne i športové udalosti, premeny mesta, ako aj každodenný život jeho obyvateľov.
Autor TASR
Žilina 26. novembra (TASR) - Vo veku 72 rokov zomrel v pondelok 23. novembra dlhoročný kronikár Žiliny Ján Štofko. O jeho úmrtí informovalo mesto Žilina s tým, že významnú časť svojho života zasvätil zaznamenávaniu dejín rodného mesta.
Ján Štofko sa narodil 12. marca 1954. V septembri 1993 ho Mestské zastupiteľstvo v Žiline schválilo do funkcie mestského kronikára, pričom kroniku začal spätne spracovávať od roku 1989. Podieľal sa na vytvorení 31 ročníkov Kroniky mesta Žilina, ktoré zachytávajú obdobie rokov 1989 až 2019.
Zdokumentoval významné spoločenské, politické, hospodárske, kultúrne i športové udalosti, premeny mesta, ako aj každodenný život jeho obyvateľov. Dlhé roky sa podieľal na organizácii Staromestských slávností, a to už od ich vzniku v roku 1995. Venoval sa aj rozvíjaniu zahraničných vzťahov s partnerskými mestami.
Ján Štofko sa narodil 12. marca 1954. V septembri 1993 ho Mestské zastupiteľstvo v Žiline schválilo do funkcie mestského kronikára, pričom kroniku začal spätne spracovávať od roku 1989. Podieľal sa na vytvorení 31 ročníkov Kroniky mesta Žilina, ktoré zachytávajú obdobie rokov 1989 až 2019.
Zdokumentoval významné spoločenské, politické, hospodárske, kultúrne i športové udalosti, premeny mesta, ako aj každodenný život jeho obyvateľov. Dlhé roky sa podieľal na organizácii Staromestských slávností, a to už od ich vzniku v roku 1995. Venoval sa aj rozvíjaniu zahraničných vzťahov s partnerskými mestami.