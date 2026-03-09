Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Vo veku 77 rokov zomrel bývalý primátor Žiaru nad Hronom Márius Hrmo

Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk

Posledná rozlúčka so zosnulým bude vo štvrtok (12. 3.) o 11.00 h v miestnom dome smútku.

Žiar nad Hronom 9. marca (TASR) - Vo veku 77 rokov zomrel v nedeľu (8. 3.) bývalý primátor Žiaru nad Hronom Márius Hrmo. Na čele samosprávy stál v rokoch 1998 až 2002. Mesto o tom informovalo na svojom webe s tým, že Hrmo zanechal výraznú stopu v novodobej histórii samosprávy.

„S úctou a vďakou si na neho spomína aj súčasný primátor Žiaru nad Hronom Peter Antal, ktorý sa stal poslancom v období, keď Márius Hrmo zastával funkciu primátora. Ako uviedol, práve v tom čase medzi nimi vzniklo hlboké celoživotné priateľstvo, ktoré pretrvalo dlhé roky. Peter Antal bývalého primátora navštevoval s priateľmi aj v domácom prostredí v čase, keď sa jeho zdravotný stav zhoršil,“ napísalo mesto.

Informovalo, že posledná rozlúčka so zosnulým bude vo štvrtok (12. 3.) o 11.00 h v miestnom dome smútku.

