Vo veku 79 rokov zomrel akademický sochár Milan Marciňa
Nitra 17. októbra (TASR) - Vo veku 79 rokov zomrel akademický sochár Milan Marciňa. Nitriansky umelec, sochár, pedagóg, reštaurátor a monumentalista nás opustil 14. októbra, informovala nitrianska radnica.
Marciňa je autorom kamenného stĺpa partnerských miest pred Mestským úradom v Nitre, hliníkovej plastiky Kvet na sídlisku Chrenová či reliéfu Ľudia pre zdravotné stredisko v Nitre. Vytesal aj vstupné pylóny do mesta Nitra a je autorom insígnie primátorskej reťaze mesta. Medzi jeho známe práce patria bronzové busty vrátane busty generála Goliana pre obec Golianovo či trojmetrová hliníková socha Matka pri materskej škole na sídlisku Sever v Šahách.
V roku 2011 získal umelec Cenu primátora mesta Nitra za celoživotné dielo a prínos pre nitriansku kultúru. Jeho diela vlastnia galérie a súkromní zberatelia nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Dlhé roky vytváral aj ceny pre víťazov medzinárodného festivalu Agrofilm, vďaka čomu sa jeho drevené sošky dostali do rôznych krajín sveta.
Akademický sochár Marciňa sa narodil 25. augusta 1946 v Trenčíne, detstvo prežil v obci Lazy pod Makytou. Strednú školu umeleckého priemyslu v Bratislave študoval v rokoch 1960 až 1964 pod vedením profesorov Antona Drexlera a Ludwiga Korkoša pôsobiacich na rezbárskom oddelení. Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave absolvoval v roku 1970. Po jej skončení sa stal odborným asistentom na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty v Nitre, kde pôsobil jedno desaťročie. Po ukončení pedagogickej činnosti od roku 1980 tvoril v slobodnom povolaní. Bol členom Združenia umelcov Západného Slovenska a Združenia nitrianskych výtvarníkov N´ 89.
