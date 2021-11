Vo veku 86 rokov zomrel matematik Pavel Galajda

Košice 24. novembra (TASR) - Vo veku 86 rokov zomrel 20. novembra matematik, pedagóg a vysokoškolský profesor Pavel Galajda. TASR úmrtie potvrdil jeho syn Pavol Galajda. Posledná rozlúčka sa uskutoční v pondelok 29. novembra o 13.00 h na cintoríne sv. Rozálie v Košiciach.



Galajda bol popredným odborníkom v matematike, vo vedeckej oblasti sa venoval približným a numerickým metódam, funkcii komplexnej premennej a teórii vyučovania. Do roku 1998 pôsobil na Technickej univerzite v Košiciach (TUKE), v rokoch 1975 až 1980 bol jej prorektorom. Neskôr pôsobil na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. Bol autorom viacerých vysokoškolských učebníc a učebných textov a viac ako 200 vedeckých a odborných prác.



V roku 2000 mu udelili vedeckú hodnosť akademik Akadémie pedagogických a sociálnych vied Ruskej federácie a v roku 2002 akademik Medzinárodnej akadémie vied pedagogického vzdelávania so sídlom v Moskve. Pochádzal z obce Čertižné v okrese Medzilaborce.