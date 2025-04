Vo veku 88 rokov zomrel Jaroslav Daniška, odborník na internú medicínu

Nitra 14. apríla (TASR) - Vo veku 88 rokov zomrel 10. apríla jeden z najvýznamnejších odborníkov na internú medicínu Jaroslav Daniška. Jeho úmrtie potvrdila Fakultná nemocnica v Nitre. Posledná rozlúčka sa uskutoční v stredu (16. 4.) svätou omšou v Kostole Nanebovzatia Panny Márie na Kalvárii a následným obradom na Cabajskom cintoríne v Nitre.



Kariéra docenta Danišku sa začala po absolvovaní štúdia medicíny v Bratislave nástupom do funkcie odborného asistenta v Inštitúte pre ďalšie vzdelávanie lekárov v Trenčíne. Tam získal špecializáciu prvého a druhého stupňa v odbore vnútorné lekárstvo, neskôr ukončil doktorandské štúdium v odbore interná medicína. Následne nastúpil do pozície primára interného oddelenia v Nemocnici s poliklinikou v Ilave.



V roku 1986 prišiel do Nemocnice s poliklinikou v Nitre, kde sa stal primárom interného oddelenia. Mal významný podiel na transformácii oddelenia na kliniku vnútorných chorôb a neskôr na kardiologickú kliniku. Do roku 2002 pôsobil ako prednosta týchto kliník.



Významným spôsobom sa zaslúžil o rozvoj a pozdvihnutie úrovne internej medicíny v samotnej nemocnici, ale aj v celom regióne. Dlhodobo pôsobil ako krajský odborník pre vnútorné lekárstvo. Významný bol jeho podiel na rozvoji činnosti na pôde Slovenskej lekárskej spoločnosti.



Dlhodobo sa venoval vedeckej disciplíne výživy ľudí. V tomto odbore pôsobil aj ako pedagóg na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Tam sa spolupodieľal aj na vzniku katedry výživy ľudí, kde neskôr pôsobil ako vedúci katedry. Po habilitačnom konaní tam dosiahol akademickú hodnosť docenta.