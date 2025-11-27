Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 27. november 2025Meniny má Milan
< sekcia Regióny

Vo veku 89 rokov zomrel exprimátor Sabinova Michal Bodnár

.
Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk

Bodnár pôsobil ako primátor mesta v rokoch 1990 až 1994.

Autor TASR
Sabinov 27. novembra (TASR) - V stredu (26. 11.) zomrel bývalý primátor mesta Sabinov Michal Bodnár. Informovala o tom sabinovská radnica na sociálnej sieti.

Bodnár pôsobil ako primátor mesta v rokoch 1990 až 1994.

„Odišiel človek, ktorý významne prispel k formovaniu Sabinova v nových časoch a ktorý svojou prácou, rozhľadom a ľudským prístupom zanechal v našom meste hlbokú a trvalú stopu. S úctou si pripomíname jeho zásluhy a nasadenie,“ informuje mesto.

Posledná rozlúčka sa uskutoční v pondelok (1. 12.) o 11.00 h v Dome smútku v Sabinove.
.

Neprehliadnite

Celebrity ZOO premiérovo na Kanáli s hviezdnym hereckým obsadením

TRAGÉDIA V KOZÁROVCIACH: Pri požiari zahynula žena a tri deti

V Olympii zapálili oheň pre ZOH 2026, pre zlé počasie v múzeu

Pellegrini: Plán pre Ukrajinu je prvým a veľkým krokom správnym smerom