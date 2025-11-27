< sekcia Regióny
Vo veku 89 rokov zomrel exprimátor Sabinova Michal Bodnár
Bodnár pôsobil ako primátor mesta v rokoch 1990 až 1994.
Autor TASR
Sabinov 27. novembra (TASR) - V stredu (26. 11.) zomrel bývalý primátor mesta Sabinov Michal Bodnár. Informovala o tom sabinovská radnica na sociálnej sieti.
Bodnár pôsobil ako primátor mesta v rokoch 1990 až 1994.
„Odišiel človek, ktorý významne prispel k formovaniu Sabinova v nových časoch a ktorý svojou prácou, rozhľadom a ľudským prístupom zanechal v našom meste hlbokú a trvalú stopu. S úctou si pripomíname jeho zásluhy a nasadenie,“ informuje mesto.
Posledná rozlúčka sa uskutoční v pondelok (1. 12.) o 11.00 h v Dome smútku v Sabinove.
Bodnár pôsobil ako primátor mesta v rokoch 1990 až 1994.
„Odišiel človek, ktorý významne prispel k formovaniu Sabinova v nových časoch a ktorý svojou prácou, rozhľadom a ľudským prístupom zanechal v našom meste hlbokú a trvalú stopu. S úctou si pripomíname jeho zásluhy a nasadenie,“ informuje mesto.
Posledná rozlúčka sa uskutoční v pondelok (1. 12.) o 11.00 h v Dome smútku v Sabinove.