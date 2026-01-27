< sekcia Regióny
Vo veku 91 rokov zomrel priekopník detskej kardiológie Alexander Jurko
Jeho odborný život bol spätý najmä s martinskou lekárskou fakultou a fakultnou nemocnicou.
Autor TASR
Martin 27. januára (TASR) - Vo veku 91 rokov zomrel 25. januára priekopník detskej kardiológie na Slovensku Alexander Jurko. Informovala o tom Univerzitná nemocnica Martin (UNM) na svojej webovej stránke.
Alexander Jurko sa narodil v roku 1934 v Malom Ruskove pri Trebišove. V roku 1959 absolvoval Lekársku fakultu Karlovej univerzity v Prahe. Jeho odborný život bol spätý najmä s martinskou lekárskou fakultou a fakultnou nemocnicou, kde od roku 1963 pôsobil ako asistent, neskôr získal docentúru a v roku 1990 bol menovaný profesorom pediatrie.
„Stál pri vzniku a rozvoji moderných prístupov k diagnostike a liečbe vrodených srdcových chýb u detí. Profesor Jurko desaťročia viedol tím invazívnej kardiológie v Martine a zásadným spôsobom prispel k etablovaniu tohto odboru na Slovensku. Bol nielen špičkovým klinikom, ale aj pedagógom, ktorý vychoval generácie lekárov a pôsobil ako dlhoročný člen či predseda štátnicových komisií,“ priblížila UNM.
Doplnila, že popri klinickej a pedagogickej práci bol aktívny aj vo vedeckej oblasti a patril medzi málo slovenských pediatrov, ktorí získali titul doktor vied. „Zanechal hlbokú stopu v rozvoji pediatrie - v podobe vychovaných odborníkov, moderných pracovísk aj budovania vzdelávacích štandardov,“ dodala UNM.
Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční v sobotu (31. 1.) o 10.00 h vo Farskom kostole sv. Martina v Martine, po ktorej budú jeho telesné pozostatky uložené na Národnom cintoríne.
Alexander Jurko sa narodil v roku 1934 v Malom Ruskove pri Trebišove. V roku 1959 absolvoval Lekársku fakultu Karlovej univerzity v Prahe. Jeho odborný život bol spätý najmä s martinskou lekárskou fakultou a fakultnou nemocnicou, kde od roku 1963 pôsobil ako asistent, neskôr získal docentúru a v roku 1990 bol menovaný profesorom pediatrie.
„Stál pri vzniku a rozvoji moderných prístupov k diagnostike a liečbe vrodených srdcových chýb u detí. Profesor Jurko desaťročia viedol tím invazívnej kardiológie v Martine a zásadným spôsobom prispel k etablovaniu tohto odboru na Slovensku. Bol nielen špičkovým klinikom, ale aj pedagógom, ktorý vychoval generácie lekárov a pôsobil ako dlhoročný člen či predseda štátnicových komisií,“ priblížila UNM.
Doplnila, že popri klinickej a pedagogickej práci bol aktívny aj vo vedeckej oblasti a patril medzi málo slovenských pediatrov, ktorí získali titul doktor vied. „Zanechal hlbokú stopu v rozvoji pediatrie - v podobe vychovaných odborníkov, moderných pracovísk aj budovania vzdelávacích štandardov,“ dodala UNM.
Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční v sobotu (31. 1.) o 10.00 h vo Farskom kostole sv. Martina v Martine, po ktorej budú jeho telesné pozostatky uložené na Národnom cintoríne.