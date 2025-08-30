Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Vo Veľkej Fatre si poranila rameno slovenská cyklistka

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Cyklistke pomáhali horskí záchranári z Oblastného strediska Veľká Fatra.

Autor TASR
Liptovská Osada 30. augusta (TASR) - Poranenie ramena utrpela v sobotu popoludní pri páde z bicykla pod Žarnovkou vo Veľkej Fatre 34-ročná Slovenka. Cyklistke pomáhali horskí záchranári z Oblastného strediska Veľká Fatra.

Po vyšetrení, ošetrení a podaní medikamentóznej liečby horskí záchranári zranenú terénnym vozidlom Horskej záchrannej služby (HZS) transportovali do Korytnickej doliny, kde ju odovzdali do starostlivosti privolanej rýchlej zdravotnej pomoci,“ informovala HZS na svojom webe.
