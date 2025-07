Vo Veľkej Ide bude výstava psov, príde ich takmer 3500

Veľká Ida 4. júla (TASR) - Tri medzinárodné výstavy psov v rámci podujatia Dogfestival sa od piatka do nedele (6. 7.) konajú v obci Veľká Ida pri Košiciach. Predstaví sa na nich spolu takmer 3500 psov zo 16 krajín vrátane Veľkej Británie, Portugalska či Spojených arabských emirátov. TASR o tom informoval riaditeľ výstavy Jozef Šuster.



Festival pre všetkých nadšencov kynológie na východe Slovenska ponúka eleganciu, krásu a šarm špičkových plemien psov z celého sveta. Výstavy sa konajú v areáli parku pri veľkoidianskom kaštieli a sú prístupné verejnosti.



„Psy sa posudzujú v rámci jednotlivých plemien, ktoré sú rozdelené do desiatich skupín Medzinárodnej kynologickej federácie (FCI), a to podľa ich pôvodu alebo využitia, a následne v rámci každého plemena sa posudzujú zvlášť psy a zvlášť sučky, a ešte sa ďalej delia podľa jednotlivých vekových kategórií,“ priblížil Šuster.



Kvality psov hodnotia posudzovatelia zo Slovenska i zahraničia. Špecifikom podujatia pod záštitou FCI je šampión paráda a súťaž Kráľ šampiónov s hlasovaním divákov.



V sobotu (5. 7.) bude aj klubová výstava dosiaľ medzinárodne neuznaného plemena Tatranský durič, šľachteného na Slovensku. „Dalo by sa veľmi zjednodušene povedať, že pripomína svojho staršieho brata Slovenského kopova, ktorý je už medzinárodne uznaný, a Tatranský durič sa vlastne uchádza o to medzinárodne uznanie,“ uviedol Šuster.



Osobitý program je pripravený pre deti vrátane súťaže Toy Handling, kde aj malé deti vystavujú a prezentujú svojich psíkov, ale plyšových.