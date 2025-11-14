< sekcia Regióny
Vo Veľkej Lehote majú novú telocvičňu
Celkové náklady na jej výstavbu vrátane športového vybavenia sa vyšplhali na viac ako 603.000 eur.
Autor TASR
Veľká Lehota 14. novembra (TASR) - Vo Veľkej Lehote v okrese Žarnovica ukončili v uplynulom období výstavbu novej telocvične. Tamojší žiaci tak už niekoľko týždňov využívajú na cvičenie počas nepriaznivého počasia namiesto chodieb školy novú telocvičňu s moderným vybavením pre rôzne športy.
„Je to prvá a jediná telocvičňa, ktorú naša obec má a ktorú sa jej podarilo postaviť,“ poznamenala pre TASR ekonómka obce Katarína Mániková. Telocvičňa doteraz v obci chýbala, žiaci síce cvičili na multifunkčnom ihrisku, no v prípade nepriaznivého počasia sa hodiny telocviku presúvali na chodby školy.
Prvé ambície postaviť telocvičňu mala obec ešte v 90. rokoch minulého storočia, no pre nedostatok financií nebola nikdy dostavaná. Novú telocvičňu sa teraz podarilo vo Veľkej Lehote postaviť vďaka finančnému príspevku vo výške viac ako 446.000 eur z Fondu na podporu športu. Celkové náklady na jej výstavbu vrátane športového vybavenia sa vyšplhali na viac ako 603.000 eur.
Nová telocvičňa je situovaná na pozemku pod základnou školou. Podľa Mánikovej disponuje špičkovým športovým vybavením. „Deti si tam môžu zahrať basketbal, volejbal, minifutbal, hádzanú, bedminton, cvičiť gymnastiku či skok do výšky,“ priblížila s tým, že pre obec bude veľkým prínosom. Nové priestory sú totiž využívané aj na cvičenie žien či potreby tamojších futbalistov a karatistov.
„Je to prvá a jediná telocvičňa, ktorú naša obec má a ktorú sa jej podarilo postaviť,“ poznamenala pre TASR ekonómka obce Katarína Mániková. Telocvičňa doteraz v obci chýbala, žiaci síce cvičili na multifunkčnom ihrisku, no v prípade nepriaznivého počasia sa hodiny telocviku presúvali na chodby školy.
Prvé ambície postaviť telocvičňu mala obec ešte v 90. rokoch minulého storočia, no pre nedostatok financií nebola nikdy dostavaná. Novú telocvičňu sa teraz podarilo vo Veľkej Lehote postaviť vďaka finančnému príspevku vo výške viac ako 446.000 eur z Fondu na podporu športu. Celkové náklady na jej výstavbu vrátane športového vybavenia sa vyšplhali na viac ako 603.000 eur.
Nová telocvičňa je situovaná na pozemku pod základnou školou. Podľa Mánikovej disponuje špičkovým športovým vybavením. „Deti si tam môžu zahrať basketbal, volejbal, minifutbal, hádzanú, bedminton, cvičiť gymnastiku či skok do výšky,“ priblížila s tým, že pre obec bude veľkým prínosom. Nové priestory sú totiž využívané aj na cvičenie žien či potreby tamojších futbalistov a karatistov.