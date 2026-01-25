< sekcia Regióny
Vo Veľkej Lomnici finišujú s prestavbou školy a škôlky
V tamojšej materskej škole pribudne šesť nových tried, pričom stavba bude podľa Dudu hotová zhruba do dvoch mesiacov.
Autor TASR
Veľká Lomnica 25. januára (TASR) - V podtatranskej obci Veľká Lomnica aktuálne finišujú s prestavbou materskej aj základnej školy. Obe stavby by mali byť podľa miestneho starostu Petra Dudu skolaudované v apríli. Obec zároveň koncom januára vyhlási verejné obstarávanie na výstavbu nového centra integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS), na ktorú sa jej podarilo získať dotáciu z Programu Slovensko prostredníctvom Ministerstva zdravotníctva SR vo výške viac ako 1,5 milióna eur.
„So stavebnými prácami by sme veľmi radi začali v priebehu tohto roka. Aktuálne zdravotné stredisko sa nachádza v centre obce, presne na jeho mieste bude nový objekt. Dôjde k asanácii starej stavby a postavíme nové CIZS, ktoré bude slúžiť pre obyvateľov obce a blízku spádovú oblasť,“ priblížil Duda. V novej budove sa budú nachádzať ambulancie praktického lekára pre dospelých a deti, gynekologická ambulancia a sídliť tam budú tiež terénni sociálni pracovníci. Ambulancie, ktoré aktuálne fungujú v starej budove, sa počas prestavby presťahujú do náhradných priestorov.
„V podmienkach verejného obstarávania je doba realizácie diela 18 mesiacov. Predpokladám, že koncom roka 2027 by sme už mohli zdravotnú starostlivosť prevádzkovať v nových priestoroch. Celý projekt ráta s minimálnou energetickou náročnosťou, keďže gro vykurovania a teplej úžitkovej vody bude z obnoviteľných zdrojov. Zvýši sa komfort poskytovania zdravotnej starostlivosti pre pacientov a v neposlednom rade z estetického hľadiska pôjde o výrazný prvok architektúry v centre obce,“ zhodnotil starosta.
V tamojšej materskej škole pribudne šesť nových tried, pričom stavba bude podľa Dudu hotová zhruba do dvoch mesiacov. Kapacita škôlky sa tak zvýši na 11 tried. Okrem toho sa rozšíri prístrojové zariadenie pre kuchyňu a pribudnú aj exteriérové prvky vo dvore areálu. Celkové náklady projektu sú vo výške zhruba 1,7 milióna eur.
„Oveľa väčší prínos však očakávame od rozšírenia kapacity základnej školy, kde vznikne 14 nových tried. V škole máme takmer 950 detí a vyučovací proces prebieha na hranici zmennosti, fungujeme na základe výnimky. Nový školský rok už začneme v novom trakte. Bude tam aj nová jedáleň a kuchyňa, ktoré doposiaľ v škole neboli. Zároveň pribudne nový prepojovací trakt, vďaka ktorému sa bude dať priamo z interiéru prístavby prejsť do budovy telocvične,“ doplnil Duda. Celkové oprávnené výdavky projektu sú v tomto prípade takmer 4,5 milióna eur vrátane interiérového vybavenia jedálne a kuchyne a edukačných prvkov v exteriéri školy.
Na oba projekty obec získala 100-percentnú dotáciu prostredníctvom ministerstva školstva z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Obec predpokladá, že sa vďaka ich realizácii podarí stabilizovať kapacitu oboch školských zariadení na najbližšie roky. „Je ťažké predpovedať demografický vývoj, ale snažili sme sa vychádzať z reálnych čísel a predikcií, verím, že naše výpočty boli správne,“ uzavrel Duda.
