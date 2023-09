Vo Veľkej Lomnici platí po lejaku 3. stupeň povodňovej aktivity

Veľká Lomnica 4. septembra (TASR) - V podtatranskej obci Veľká Lomnica platí po nedeľňajšej (3. 9.) búrke 3. stupeň povodňovej aktivity. Pre TASR to potvrdil starosta obce Peter Duda s tým, že aktuálne stále mapujú rozsah škôd, ktoré silný lejak spôsobil.



"Lokálna búrka nás zasiahla medzi 7. a 8. hodinou ráno. Vzhľadom na to, že pôda už bola nasiaknutá vodou, nebola schopná absorbovať také množstvo vody a tá sa začala vylievať do rigolov a odtiaľ na miestne komunikácie a cesty. Zasiahlo to husto osídlenú časť obce s rodinnými i bytovými domami, najpostihnutejšie boli Železničná a Športová ulica. Najväčší problém bol, že nestíhala ani kanalizácia, niektorým ľuďom tak vytlačilo v suterénoch aj splašky," priblížil Duda. S odčerpávaním vody miestnym pomáhali i hasiči. Starosta dodal, že na niektoré miesta bude potrebné pre spevnenie plôch naviesť aj lomový kameň.



V priebehu jedného mesiaca ide podľa neho už o druhú takúto udalosť. Samospráva preto chystá tento týždeň stretnutie so zástupcami Slovenského vodohospodárskeho podniku. "Bude potrebné urobiť isté opatrenia, aby sme tomu v budúcnosti zabránili. Chceme to však konzultovať s odborníkmi, aby oni povedali, čo treba spraviť," uzavrel Duda.