Vo Veľkej Lomnici ukradli 11 paliet sklenej vaty

Veľká Lomnica 3. augusta (TASR) – Trestné stíhanie vo veci trestného činu krádeže spáchaného v súbehu s trestným činom poškodzovania cudzej veci vedie polícia v Kežmarku. Dosiaľ neznámy páchateľ odcudzil medzi 1. a 2. augustom v obci Veľká Lomnica 11 paliet so sklenou vatou. TASR o prípade informovala hovorkyňa prešovského krajského policajného riaditeľstva Jana Ligdayová.



Páchateľ sa mal do súkromného areálu dostať tak, že prestrihol visiaci zámok na vstupnej bráne. "Potom poškodil kameru za vstupnou bránou a prešiel do zadnej časti areálu. Tam prestrihol visiaci zámok na objekte skladu a poškodil ďalšie tri kamery snímajúce areál," doplnila hovorkyňa s tým, že poškodeným spoločnostiam vznikla pri udalosti škoda vo výške najmenej 11.500 eur.