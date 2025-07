Vo Veľkej Mači sa začne s výstavbou Pamätníka slobody slova

Veľká Mača 8. júla (TASR) - Vo Veľkej Mači v okrese Galanta sa začne s výstavbou Pamätníka slobody slova. Trnavský samosprávny kraj podpísal zmluvu so zhotoviteľom. Pamätník sa bude nachádzať na mieste, kde stál dom zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Informoval o tom odbor komunikácie Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).



„Podarilo sa nám úspešne dokončiť proces verejného obstarávania. Návrh, ktorý vzišiel z architektonickej súťaže, prenesieme do reality. Pamätník nebude len miestom pietnej spomienky, ale aj mementom, že pravda a odvaha majú v našej spoločnosti nezastupiteľné miesto,“ zdôraznil predseda TTSK Jozef Viskupič.



Stavebné práce sa rozbehnú po odovzdaní staveniska, ktoré je naplánované na polovicu júla. Zrealizuje ich spoločnosť CS, ktorá uspela vo verejnom obstarávaní s ponukou 570.000 eur s DPH. „Na tvorbe zadania verejnej architektonickej súťaže, výbere víťazného návrhu a príprave realizácie sa podieľali aj odborníci z oblasti architektúry, kultúry a občianskeho sektora vrátane zástupcov rodín Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej,“ priblížila krajská samospráva.



Zvíťazil návrh Záhrada, ktorého tvorcami sú Benjamín Brádňanský, Vít Halada a Martin Piaček, ktorí majú aj autorsky dohliadať na priebeh stavebných prác. „Pamätník bude na jednej strane pietnym miestom pripomínajúcim udalosti z minulosti, no na druhej strane ponúkne priestor na reflexiu a pohľad do budúcnosti,“ doplnil riaditeľ odboru kultúry a športu Úradu TTSK Peter Kadlic. Dokončenie stavebných prác je naplánované na prvý polrok budúceho roka.



Novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú zavraždili 21. februára 2018 v ich rodinnom dome vo Veľkej Mači. Vykonávatelia vraždy Miroslav Marček a Tomáš Szabó dostali 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody, Zoltán Andruskó 15 rokov väzenia. Proces v prípade údajných objednávateľov vraždy nie je právoplatne skončený.