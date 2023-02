Tragédia vo Veľkej Rači: Zrážku lyžiarov neprežil osemročný chlapec

Čadca 14. februára (TASR) – Trestné stíhanie pre prečin usmrtenia začali policajti pre zrážku lyžiarov v stredisku Veľká Rača na Kysuciach, po ktorej zomrel osemročný chlapec. Začatie stíhania pre TASR to potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline Zuzana Šefčíková.



"Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie a citlivosť prípadu nebudeme k veci poskytovať bližšie informácie," uviedla.



K tragickej nehode došlo podľa Horskej záchrannej služby v piatok (10. 2.). Na zjazdovke Laliky – Strmá zostal po zrážke s ďalším lyžiarom nehybne ležať osemročný chlapec. Dieťa na mieste oživovali, na pomoc prileteli aj leteckí záchranári. Vrtuľníkom ho transportovali do nemocnice v Martine.



"Dieťa bolo do Univerzitnej nemocnice Martin transportované s vážnymi poraneniami, ktoré boli nezlučiteľné so životom. Napriek snahe záchranárov aj zdravotníkov týmto zraneniam, žiaľ, podľahlo," informovali TASR z nemocnice.