Vo veľkokapacitnom očkovacom centre plánujú zaočkovať 1500 učiteľov

Prešov 26. februára (TASR) – Športová hala Hotelovej akadémie na Baštovej ulici v Prešove bude v sobotu (27. 2.) slúžiť ako veľkokapacitné očkovacie centrum. Celkovo desať tímov v zložení ambulantný lekár a zdravotná sestra zaočkuje 1500 učiteľov proti COVID-19. Pilotné očkovanie vo veľkokapacitnom očkovacom centre zabezpečuje Prešovský samosprávny kraj (PSK). TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



"Celkovo je z ministerstva zdravotníctva zakontrahovaných 1500 vakcín od AstraZeneca. Tie by mali poslúžiť na zaočkovanie učiteľov, ktorých zoznam zabezpečí ministerstvo školstva. V prípade nenaplnenia kapacity očkovacieho centra bude zoznam doplnený o náhradníkov z radov učiteľov, ale aj kritickej infraštruktúry. Očkovanie by malo prebiehať od 8.00 h do 17.00 h v kójach, teda oddelených kabínach. K dispozícii bude aj záchranná zdravotná služba," uviedla Jeleňová.



Pri vstupe do budovy bude záujemcom o očkovanie odmeraná telesná teplota a skontrolovaná prijatá SMS, či sa nachádzajú v zozname. Následne prejdú záujemcovia o očkovanie k registrácii, odtiaľ budú smerovať priamo do vyhradenej kóje, kde ich zaočkujú. Po očkovaní zotrvajú ešte 15 minút vo vyhradenom priestore v prípade nežiaducej reakcie na očkovaciu látku.



"Veľkokapacitné očkovacie centrum zriadil na pokyn ministerstva zdravotníctva PSK. Jeho chod zabezpečí priestorovo, prevádzkovo a materiálne, to znamená stravu, administratívny tím, zdravotnícky materiál a osobné ochranné pracovné pomôcky, očkovacie vakcíny a očkovací software so zaškolením," vysvetlila Jeleňová.



S očkovaním proti ochoreniu COVID-19 by mal kraj pokračovať aj v ďalších veľkokapacitných očkovacích centrách zriadených v niekoľkých okresných mestách a to pravdepodobne v Prešove, Poprade, Bardejove, Humennom a Starej Ľubovni. Očkovať by sa malo v marci aj v apríli.