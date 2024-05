Vo Veľkom Blhu začínajú s výstavbou amfiteátra za vyše 55.000 eur

Veľký Blh 15. mája (TASR) - V obci Veľký Blh v okrese Rimavská Sobota začínajú s výstavbou nového amfiteátra za vyše 55.000 eur. Po jeho dokončení by sa mal stať dejiskom rôznych obecných podujatí či festivalov. Pre TASR to uviedol starosta obce Norbert Kluka.



Pre výstavbu amfiteátra sa vo Veľkom Blhu rozhodli pre chýbajú infraštruktúru na organizovanie podujatí. Samospráva si doposiaľ v prípade potreby pódium objednávala, to však malo vplyv na obecný rozpočet. "Chceli sme mať vlastné pódium a pomaly začať s organizovaním podujatí. Už vyše desať rokov nebol u nás deň obce," skonštatoval Kluka.



Nový amfiteáter vo Veľkom Blhu sa bude nachádzať pri futbalovom ihrisku. Samospráva tam chce v budúcnosti organizovať deň obce, vystúpenia detí a iné podujatia a festivaly. Práce za vyše 55.000 eur s DPH bude realizovať firma z Rimavskej Soboty. "Pomaly už začíname stavať, amfiteáter by mal byť hotový do konca októbra," dodal starosta s tým, že obec sa v rámci financovania projektu uchádza o dotáciu v rámci výzvy Miestnej akčnej skupiny (MAS) Malohont.