Vo Veľkom Krtíši neuvažujú o zvyšovaní miestnych poplatkov
Primátorka Modrého Kameňa vo Veľkokrtíšskom okrese Mária Bednárová povedala, že pre situáciu vo svete výrazné zmeny v meste necítia.
Veľký Krtíš 13. apríla (TASR) - Pre aktuálny svetový konflikt a napätie na Blízkom východe zatiaľ vo Veľkom Krtíši neuvažujú o zvyšovaní žiadnych miestnych poplatkov. Obmedzovať neplánujú ani bežný servis služieb pre obyvateľov. TASR o tom informoval prednosta Mestského úradu vo Veľkom Krtíši Marián Balko. Primátorka Modrého Kameňa vo Veľkokrtíšskom okrese Mária Bednárová povedala, že pre situáciu vo svete výrazné zmeny v meste necítia.
Balko podotkol, že prechodné obdobie bude vo Veľkom Krtíši zvládnuteľné. „Z pohľadu možného rastu cien zemného plynu mesto už v minulosti pristúpilo k zásobovaniu teplom svojich budov prevažne z centrálneho vykurovania,“ objasnil s tým, že ako zdroj tepla využívajú spaľovanie štiepky. Najnáročnejším odberateľom zemného plynu je podľa neho správa športových zariadení mesta, najmä krytá plaváreň. „Menšie odberné miesta sú elokované pracoviská materskej školy. Veríme, že aj ceny plynu sa postupne zastabilizujú,“ spomenul.
Ako ďalej uviedol, rastúci vývoj cien pohonných látok v prípade pretrvávajúceho nepriaznivého stavu ovplyvní aj hospodárenie miest a organizácií v ich zriaďovacej pôsobnosti. „Nestabilita a neprehľadný vývoj cien pohonných látok bude generovať rast inflácie. Dosah bude mať na všetky oblasti života,“ reagoval.
Primátorka Modrého Kameňa pripomenula, že svetový konflikt samosprávu zatiaľ veľmi nepostihol. Podľa nej nemajú taký veľký vozový park, ktorý by potrebovali palivami financovať. „Mestský úrad má jedno osobné auto, potom máme aj sociálny podnik, ktorý má jeden traktor a dve vozidlá. Zatiaľ to pre nás nijaké veľké náklady neznamenalo,“ potvrdila. Doplnila, že pre rast cien poplatok za odpad ani miestne dane v Modrom Kameni v súčasnosti neplánujú zvyšovať.
Balko podotkol, že prechodné obdobie bude vo Veľkom Krtíši zvládnuteľné. „Z pohľadu možného rastu cien zemného plynu mesto už v minulosti pristúpilo k zásobovaniu teplom svojich budov prevažne z centrálneho vykurovania,“ objasnil s tým, že ako zdroj tepla využívajú spaľovanie štiepky. Najnáročnejším odberateľom zemného plynu je podľa neho správa športových zariadení mesta, najmä krytá plaváreň. „Menšie odberné miesta sú elokované pracoviská materskej školy. Veríme, že aj ceny plynu sa postupne zastabilizujú,“ spomenul.
Ako ďalej uviedol, rastúci vývoj cien pohonných látok v prípade pretrvávajúceho nepriaznivého stavu ovplyvní aj hospodárenie miest a organizácií v ich zriaďovacej pôsobnosti. „Nestabilita a neprehľadný vývoj cien pohonných látok bude generovať rast inflácie. Dosah bude mať na všetky oblasti života,“ reagoval.
Primátorka Modrého Kameňa pripomenula, že svetový konflikt samosprávu zatiaľ veľmi nepostihol. Podľa nej nemajú taký veľký vozový park, ktorý by potrebovali palivami financovať. „Mestský úrad má jedno osobné auto, potom máme aj sociálny podnik, ktorý má jeden traktor a dve vozidlá. Zatiaľ to pre nás nijaké veľké náklady neznamenalo,“ potvrdila. Doplnila, že pre rast cien poplatok za odpad ani miestne dane v Modrom Kameni v súčasnosti neplánujú zvyšovať.