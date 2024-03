Vo Veľkom Krtíši od začiatku roka nezaznamenali prípad čierneho kašľa

Veľký Krtíš 20. marca (TASR) - Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) vo Veľkom Krtíši od začiatku tohto roka nezaznamenal čierny kašeľ. Vlani evidoval jeden prípad tohto ochorenia, rovnako ako v roku 2022. Pre TASR to uviedla vedúca oddelenia epidemiológie veľkokrtíšskeho RÚVZ Mária Kotorová.



Dodala, že v okrese ku koncu augusta minulého roka v ročníku narodenia 2021 dosiahli 97-percentnú zaočkovanosť detí pri podaní hexavalentnej vakcíny. "Okrem čierneho kašľa chráni dieťa aj proti ochoreniam, ako sú napríklad záškrt, tetanus, hepatitída B a detská obrna," objasnila. V šiestom roku života dieťaťa dosiahli vo Veľkokrtíšskom okrese takmer 97-percentnú zaočkovanosť proti čiernemu kašľu. Spomenula, že v 13. roku života to bolo 97 percent. V okrese podľa nej nezaznamenali pokles zaočkovanosti pod kritickú hodnotu 95 percent pri ochorení čierny kašeľ. "Napriek tomu v okrese evidujeme trvalý a mierne klesajúci trend v povinnom pravidelnom očkovaní detí proti iným ochoreniam," podotkla.



Zaočkovanosť proti čiernemu kašľu, záškrtu a osýpkam v niektorých krajoch či okresoch na Slovensku klesla pod 95 percent, teda pod hranicu kolektívnej imunity. Tieto ochorenia sú zaradené do Národného imunizačného programu, očkovanie proti nim je povinné. Upozornil na to Úrad verejného zdravotníctva SR. Očkovacia látka sa plne hradí z verejného zdravotného poistenia. V dospelosti je možné sa proti čiernemu kašľu a záškrtu preočkovať v rámci pravidelného očkovania proti tetanu. Existujú totiž kombinované očkovacie látky. Na Slovensku od začiatku roka do konca februára zaznamenali 123 prípadov ochorenia na čierny kašeľ. Najviac prípadov sa týkalo detí.



Kotorová informovala, že pri každom RÚVZ funguje poradňa očkovania. V rámci nej je vykonávaná individuálna, osobná konzultácia s rodičmi maloletých detí. "Týka sa významu očkovania a dôsledkov, ktoré neočkovanie dieťaťa môže spôsobiť," pripomenula. Zdôraznila, že rodičov, ktorí svoje dieťa napriek snahám nedajú zaočkovať, predvolajú na RÚVZ na priestupkové konanie.