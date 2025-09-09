< sekcia Regióny
Vo Veľkom Krtíši plánujú obnoviť zeleň vo svojom mestskom parku Hôrka
Veľký Krtíš 9. septembra (TASR) - Mesto Veľký Krtíš plánuje obnoviť zeleň vo svojom mestskom parku Hôrka. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie s tým, že odhadovaná suma zákazky je 466.497 eur bez DPH.
Jej predmetom je poskytnutie služieb ako výrub drevín, ošetrenie stromov i výsadba drevín. Súčasťou má byť aj zlepšenie stavu biotopov a druhov vrátane zhodnotenia či likvidácie vzniknutého biologického odpadu. Zákazku rozdelili na niekoľko častí. Oznámenie vo vestníku pripomína, že záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 6. októbra. Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude cena.
Prednosta mestského úradu vo Veľkom Krtíši Marián Balko TASR informoval, že Ministerstvo životného prostredia SR poskytlo mestu na tento projekt 600.000 eur. Dodal, že park vznikol z prirodzenej vegetácie, ktorá dve storočia rástla nad pôvodným panským sídlom, kaštieľom. Vegetácia však podľa neho dosiahla hranicu svojej životnosti a bolo by treba prirodzenú obmenu stromov. „To však nie je možné v mestskom parku. Choré dreviny, ktoré sú v nevyhovujúcom stave, môžu ohrozovať návštevníkov parku,“ zdôraznil.
Ako ďalej uviedol, mesto sa preto uchádzalo o finančné prostriedky z vyhlásenej výzvy, ktoré poslúžia na obnovu parku. „Budú vysádzať vzrastom väčšie dreviny, aby sme skôr dosiahli želaný efekt, a to príjemné zelené prostredie, ktoré poskytuje tieň,“ spomenul. Projekt je podľa neho do značnej miery zložitý dostupnosťou územia a nutnosťou ochrániť vybudované prvky. Poznamenal, že aj členitosť terénu výrazne obmedzuje možnosti prístupu do parku.
Mestský park tvorí relaxačnú zónu v meste a navštevujú ju obyvatelia s deťmi. „Jedným z dôvodov je aj moderné detské ihrisko, multifunkčné ihrisko a posilňovacie stroje umiestnené priamo v parku,“ objasnil prednosta.
