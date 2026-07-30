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Vo Veľkom Krtíši počas horúčav prijali opatrenia na ochranu pacientov
Opatrením počas vysokých horúčav je aj riaditeľské voľno.
Autor TASR
Veľký Krtíš 30. júla (TASR) - V súvislosti s aktuálnymi vysokými teplotami venuje veľkokrtíšska nemocnica pozornosť ochrane pacientov aj zamestnancov pred nepriaznivými účinkami horúčav. TASR o tom vo štvrtok informovala riaditeľka Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Veľký Krtíš Marcela Dekrétová.
Spresnila, že počas týchto dní prijímajú viaceré opatrenia na ochranu pacientov. „Zdravotnícky personál pravidelne dohliada na ich dostatočný pitný režim, najmä seniorov, dlhodobo hospitalizovaných a imobilných ľudí,“ objasnila s tým, že títo pacienti patria medzi najrizikovejšie skupiny. Všetci majú podľa nej zabezpečený dostatok tekutín. Dodala, že zamestnanci zariadenia ich pravidelne povzbudzujú k pitiu a podľa zdravotného stavu zabezpečujú aj ďalšie formy osvieženia. Ide napríklad o ochladzovanie miestností vetraním vo vhodnom čase, zatienenie priestorov alebo ochladzovanie pacientov vlhkými uterákmi. „Na oddeleniach zároveň venujú zvýšenú pozornosť monitorovaniu zdravotného stavu pacientov. Aby bolo možné včas zachytiť prípadné komplikácie súvisiace s extrémnymi teplotami,“ podotkla.
Ako ďalej uviedla, zamestnanci nemocnice sa riadia internými odporúčaniami pre prácu počas vysokých teplôt. Dbajú na pravidelný pitný režim, podľa možností obmedzujú fyzicky náročné činnosti v najteplejších hodinách dňa. Tam, kde sú k dispozícii, využívajú aj klimatizované priestory. Opatrením počas vysokých horúčav je aj riaditeľské voľno.
Riaditeľka poznamenala, že pokračujú v inštalácii klimatizačných jednotiek. V súčasnosti sú k dispozícii na viacerých oddeleniach a ambulanciách, a to predovšetkým na pracoviskách, kde sú nevyhnutné z dôvodu poskytovania zdravotnej starostlivosti alebo prevádzky zdravotníckej techniky. Podľa finančných možností nemocnice postupne dopĺňajú klimatizáciu aj na ďalších oddeleniach. „Napriek tomu si uvedomujeme, že ešte nie všetky priestory sú klimatizované, preto hľadáme možnosti, ako tento stav postupne zlepšovať,“ dodala.
Úrad verejného zdravotníctva SR v súvislosti s teplotami upozorňuje, že medzi rizikové skupiny obyvateľstva patria deti, starší ľudia, tehotné ženy či chronicky chorí ľudia, a to najmä osoby so srdcovocievnymi, s dýchacími či mentálnymi ochoreniami alebo s nadváhou. Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie.
Spresnila, že počas týchto dní prijímajú viaceré opatrenia na ochranu pacientov. „Zdravotnícky personál pravidelne dohliada na ich dostatočný pitný režim, najmä seniorov, dlhodobo hospitalizovaných a imobilných ľudí,“ objasnila s tým, že títo pacienti patria medzi najrizikovejšie skupiny. Všetci majú podľa nej zabezpečený dostatok tekutín. Dodala, že zamestnanci zariadenia ich pravidelne povzbudzujú k pitiu a podľa zdravotného stavu zabezpečujú aj ďalšie formy osvieženia. Ide napríklad o ochladzovanie miestností vetraním vo vhodnom čase, zatienenie priestorov alebo ochladzovanie pacientov vlhkými uterákmi. „Na oddeleniach zároveň venujú zvýšenú pozornosť monitorovaniu zdravotného stavu pacientov. Aby bolo možné včas zachytiť prípadné komplikácie súvisiace s extrémnymi teplotami,“ podotkla.
Ako ďalej uviedla, zamestnanci nemocnice sa riadia internými odporúčaniami pre prácu počas vysokých teplôt. Dbajú na pravidelný pitný režim, podľa možností obmedzujú fyzicky náročné činnosti v najteplejších hodinách dňa. Tam, kde sú k dispozícii, využívajú aj klimatizované priestory. Opatrením počas vysokých horúčav je aj riaditeľské voľno.
Riaditeľka poznamenala, že pokračujú v inštalácii klimatizačných jednotiek. V súčasnosti sú k dispozícii na viacerých oddeleniach a ambulanciách, a to predovšetkým na pracoviskách, kde sú nevyhnutné z dôvodu poskytovania zdravotnej starostlivosti alebo prevádzky zdravotníckej techniky. Podľa finančných možností nemocnice postupne dopĺňajú klimatizáciu aj na ďalších oddeleniach. „Napriek tomu si uvedomujeme, že ešte nie všetky priestory sú klimatizované, preto hľadáme možnosti, ako tento stav postupne zlepšovať,“ dodala.
Úrad verejného zdravotníctva SR v súvislosti s teplotami upozorňuje, že medzi rizikové skupiny obyvateľstva patria deti, starší ľudia, tehotné ženy či chronicky chorí ľudia, a to najmä osoby so srdcovocievnymi, s dýchacími či mentálnymi ochoreniami alebo s nadváhou. Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie.