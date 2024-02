Vo Veľkom Krtíši pripravujú literárne podujatia i rozprávkovú noc

Veľký Krtíš 13. februára (TASR) - Tvorivé činnosti a stretnutia s knihami sú súčasťou programu, ktorý pripravuje pre svojich návštevníkov Hontiansko-novohradská knižnica vo Veľkom Krtíši. Pre TASR to uviedla riaditeľka Zuzana Unzeitigová.



Dodala, že v stredu (14. 2.) bude pre verejnosť komorný hudobno-poetický program s ľúbostnou poéziou od starovekého Egypta až po súčasnosť. Pre stredoškolskú mládež sa koná toto podujatie vo štvrtok (15. 2.).



Podľa riaditeľky v tomto roku začali s projektom s názvom Pomôž mi pochopiť Tvoj svet. "Je to systémový vzdelávací projekt zameraný na prevenciu pred šikanou či dezinformáciami z internetu," objasnila. Spoluprácu majú s vybranou skupinou žiakov 7. až 9. ročníkov základnej školy vo Veľkom Krtíši. Pre pedagógov stredných a základných škôl i pre všetkých, ktorí pracujú s mládežou, organizujú 4. marca prednášku. Budú to základné informácie o sociálnych sieťach.



V marci, počas Týždňa slovenských knižníc, predstavia žiakom, ako vzniká kniha a ako sa šije knižná väzba. "V druhej časti si budú môcť vyskúšať, ako sa viažu knihy. Súčasťou podujatia bude výstava rôznych druhov väzieb starých kníh," spresnila. Tradičná Noc s Andersenom bude v knižnici 22. marca. Aj tento rok bude rozprávková noc zahŕňať čítanie príbehov a tvorivé dielne.



Priblížila, že pre milovníkov literatúry založili nový Čitateľský klub. Na spoločných stretnutiach budú objavovať knihy, príbehy i autorov, diskutovať o prečítaných knihách. "Stretávať sa budeme raz za mesiac, každú poslednú stredu v mesiaci a začíname 27. marca o 16.00 h," ukončila.



Aj v tomto roku vo Veľkom Krtíši pokračujú v projekte Putovná knižnica. Určený je pre obecné knižnice s obmedzenými možnosťami poskytovania nových kníh pre svojich občanov.