Vo Veľkom Krtíši v lete pripravujú systém na ochranu knižničného fondu

Veľký Krtíš 16. augusta (TASR) - Hontiansko-novohradská knižnica vo Veľkom Krtíši počas leta pripravuje systém na ochranu knižničného fondu. Založený je na rádiofrekvenčnej identifikácii dokumentov. TASR o tom informovala riaditeľka Zuzana Unzeitigová.



Systém pozostáva z prechodových bezpečnostných brán, ktoré umiestnia pri vstupe do knižnice. Skladá sa takisto z pracovných staníc v priestoroch centrálneho pultu integrovaných do knižničného systému a z bezpečnostných prvkov. Spomenula, že sa to týka približne 53.000 kníh. Ochranu knižničného fondu a tým aj modernizáciu a zrýchlenie procesu požičiavania podporil Fond na podporu umenia. Bolo to sumou 22.000 eur v rámci projektu s názvom Knihy v bezpečí. "Inštalovaním chceme skvalitniť ochranu knižničného fondu a takisto zvýšiť komfort používateľov knižnice pri požičiavaní a vracaní kníh," objasnila.



Okrem toho pokračujú so svojím letným prázdninovým programom aj počas ďalších dní. V rámci tvorivej aktivity s názvom Odznakovanie v knižnici si návštevníci budú môcť svoj odznak sami navrhnúť, graficky upraviť, vlastnoručne nakresliť a napokon si ho aj vyrobiť. Technológiu ukážu záujemcom pomocou nového prístroja na výrobu odznakov. Akcia bude 20. augusta od 8.00 do 16.00 h. "Zároveň počas celého augusta pozývame deti spolu s rodičmi či starými rodičmi do knižnice, kde si v prostredí kníh užijú spoločné dopoludnia," povedala riaditeľka s tým, že to môže byť pri čítaní a rozprávaní príbehov s možnosťou zahrať si aj spoločenské hry.



Knižnica vo Veľkom Krtíši mala vlani 34.598 návštevníkov. Z toho 28.097 bolo registrovaných pre knižnično-informačné služby a 6309 ľudí prišlo na podujatia. Počas roka uskutočnili 302 výchovno-vzdelávacích aktivít, tematických stretnutí a besied pre všetky vekové skupiny obyvateľov. Do knižničného fondu pribudlo počas minulého roka 1746 jednotiek. Zriaďovateľom inštitúcie je Banskobystrický samosprávny kraj.