Vo Veľkom Krtíši v úvode volieb nemali žiadne problémy

Veľký Krtíš 29. októbra (TASR) – Spojené voľby do orgánov mestských a obecných samospráv a do vyšších územných celkov sa začali o 7.00 h vo všetkých obvodoch spadajúcich pod okres Veľký Krtíš. Pre TASR zo v sobotu ráno uviedol predseda okresnej volebnej komisie vo Veľkom Krtíši Jaroslav Filip.



Pripomenul, že pri otváraní volebných miestností nezaznamenali žiadne problémy. Podľa komisie má Veľkokrtíšsky okres 84 okrskov. Špeciálny spôsob hlasovania určený pre osoby s ochorením COVID-19 si v stanovenej lehote nahlásilo 31 voličov. S urnou určenou na tento spôsob hlasovania pôjdu za nimi členovia volebných tímov, ktoré sú na to určené.



Hlasovať sa v sobotu môže len v mieste svojho trvalého bydliska. Volebné miestnosti sú otvorené do 20.00 h.