Vo Veľkom Krtíši vlani vytriedili 1266 ton komunálneho odpadu

Veľký Krtíš 6. júla (TASR) – Obyvatelia mesta Veľký Krtíš vlani vytriedili 1266 ton komunálneho odpadu. Pre TASR to potvrdila Veronika Krupová z kancelárie primátora mesta.



Pripomenula, že zmesového komunálneho odpadu bolo 2262 ton. "To nám znižuje úroveň triedenia a zvyšuje zákonné poplatky do Environmentálneho fondu," spomenula s tým, že všetky tieto údaje sú zverejnené na internetovej stránke mesta. Záujemcovia ich nájdu v sekcii životné prostredie, odpadové hospodárstvo.



Ako dodala, samospráva v spolupráci s ďalšími správcami bytových domov v meste rozdali 3400 vedierok na kuchynský biologicky rozložiteľný odpad do bytov. Bolo to na jar tohto roka a koncom roka bude mesto podľa vytriedeného množstva vedieť, aký to malo efekt. Cieľom projektu je triedeným znížiť množstvo komunálneho odpadu. "Občania mesta platia za komunálny odpad, nie však za triedený. Preto sa ich snažíme aj takouto cestou motivovať k dôslednejšiemu triedeniu odpadu," zdôraznila.



Doplnila, že vedierka na biologicky rozložiteľný odpad dostávali len byty v komplexnej bytovej výstavbe a bolo to v súlade s európskou výzvou. "Rodinné domy dostávali v roku 2019 kompostéry, biologicky rozložiteľný odpad tak môžu kompostovať v nich," informovala.



Poplatok za odvoz komunálneho odpadu pre fyzické osoby na tento rok je vo Veľkom Krtíši 29 eur. Podnikateľské subjekty majú zavedený zber podľa množstva. "Všetky poplatky sa určujú v zmysle všeobecne záväzného nariadenia," ukončila Krupová.