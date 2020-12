Vo Veľkom Krtíši zakázali bohoslužby, v B. Bystrici akcie pre deti

Banská Bystrica 22. decembra (TASR) – Regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) zakazujú bohoslužby vo Veľkom Krtíši a podujatia pre deti v Banskej Bystrici. Vyplýva to z vyhlášok Vestníka vlády Slovenskej republiky. Opatrenia majú zabrániť šíreniu nového koronavírusu.



Zákaz podľa RÚVZ vo Veľkom Krtíši platí od stredy aj na spovede. Nevzťahuje sa na pohrebný obrad, obrad krstu a sobáša. Neplatí to tiež pre bohoslužby, ktoré sa uskutočňujú iba s účasťou celebranta s nevyhnutnou asistenciou pre online vysielanie.



Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici nariaďuje opatrenia pre okresy Banská Bystrica a Brezno. Podľa vyhlášky zakazuje organizovanie a vykonávanie hromadných podujatí pre deti a mládež. Týka sa to tiež zotavovacích podujatí, lyžiarskych výcvikov, škôl v prírode a prázdninových pobytov detí. Účinnosť tejto vyhlášky je od utorka do 31. decembra 2020.