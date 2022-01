Vo Veľkom Krtíši žilo viac žien, najviac ich bolo vo veku 60 rokov

Veľký Krtíš 27. januára (TASR) – Vo Veľkom Krtíši žilo o niečo viac žien ako mužov, najväčšia časť obyvateľov bola v produktívnom veku od 15 do 64 rokov. Takmer 45 percent obyvateľov bolo slobodných. Spomedzi národností boli v menšej miere zastúpené napríklad aj vietnamská, čínska či ruská. Vyplýva to zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021, výsledky ktorého zverejnil Štatistický úrad SR.



V meste žilo v momente sčítania 11.028 obyvateľov, z toho 52,19 percenta žien a 47,81 percenta mužov. Najväčšia skupina u mužov boli obyvatelia vo veku 32 rokov (110), u žien vo veku 60 rokov (111). Najviac obyvateľov bolo v produktívnom veku (69,29 percenta), nasledovali obyvatelia v poproduktívnom veku (17,94 percenta) a v predproduktívnom veku (12,78 percenta). Vo Veľkom Krtíši nežil nikto, kto by mal 100 a viac rokov. Najstarší bol jeden muž vo veku 94 rokov, najstaršia, jedna žena mala 96 rokov.



Z údajov o rodinnom stave vyplýva, že slobodných bolo 44,41 percenta, ženatých alebo vydatých 35,68 percenta, rozvedených 12,6 percenta a 7,07 ovdovelých. Najväčšie zastúpenie, čo sa vzdelania týka, mali úplné stredoškolské vzdelanie (27,06 percenta) a stredné odborné vzdelanie bez maturity (19,71 percenta). Vysokoškolské malo 15,24 percenta ľudí.



Slovensko si ako krajinu narodenia uviedlo 95,58 percenta Veľkokrtíšanov, mimo územia SR sa ich narodilo 4,27 percenta. Štátnu príslušnosť SR malo 99,29 percenta, cudzincov bolo 0,69 percenta. K slovenskej národnosti sa prihlásilo 84,46 percenta obyvateľov, k maďarskej 4,76 percenta, k českej 0,66 percenta, k vietnamskej 0,04 percenta, k rómskej 0,41 percenta, k ruskej 0,03 percenta či 0,11 percenta k čínskej.



Najviac obyvateľov, 44,55 percenta, sa prihlásilo k rímskokatolíckemu vyznaniu. Bez náboženského vyznania bolo 27,08 percenta ľudí. K evanjelickému vyznaniu sa prihlásilo 13,38 percenta, ku gréckokatolíckemu 0,98 percenta, k pravoslávnemu 0,25 percenta, ku kalvínskemu 0,09 percenta.



Vo Veľkom Krtíši bolo podľa sčítania 4747 bytov, z čoho 85,23 percenta je v bytových domoch, 12,64 percenta v rodinných domoch či 1,2 percenta v ostatných budovách na bývanie. Domov bolo 969.