Vo Veľkom Mederi HORELA GARÁŽ, jej majiteľ utrpel popáleniny hlavy

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Edmund Örzsik

Vzniknutá škoda je odhadnutá na 10.000 eur.

Autor TASR
Trnava/Veľký Meder 16. januára (TASR) - Vo Veľkom Mederi (okres Dunajská Streda) horela vo štvrtok 15. januára garáž. Požiar zasiahol aj zaparkovaný osobný automobil. Majiteľ garáže utrpel rezné poranenia prstov a popáleniny v oblasti hlavy. Informoval o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).

„Po poskytnutí predlekárskej prvej pomoci bol zranený odovzdaný do starostlivosti zdravotnej záchrannej služby,“ priblížili hasiči. Dôvodom požiaru bola prevádzkovo-technická porucha. Vzniknutá škoda je odhadnutá na 10.000 eur.

„Hasiči zabezpečili miesto zásahu a na lokalizáciu a likvidáciu požiaru nasadili dva vysokotlakové prúdy. Vzhľadom na silné zadymenie zasahovali príslušníci v autonómnych dýchacích prístrojoch,“ doplnili s tým, že počas zásahu bola z dôvodu dôkladnej likvidácie požiaru a vylúčenia skrytých ohnísk rozobratá časť konštrukcie garáže. Po ukončení hasiacich prác miesto skontrolovali termokamerou.
