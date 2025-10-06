< sekcia Regióny
Vo Veľkom Orvišti plánujú rekonštrukciu budovy takmer za 1,5 milióna
Starosta ozrejmil, že existujúca budova je v dezolátnom stave.
Veľké Orvište 6. októbra (TASR) - Obec Veľké Orvište v okrese Piešťany plánuje realizovať zníženie energetickej náročnosti polyfunkčnej budovy takmer za 1,5 milióna eur bez DPH. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Ako pre TASR uviedol starosta obce Pavol Paulovič, samospráva požiadala o dotáciu z Environmentálného fondu.
Pôjde o stavebné práce, tepelnoizolačné práce, dláždenie a obkladanie, murovanie a murárske práce, elektroinštalácie kúrenia a iných elektrických zariadení v budovách, maliarske a natieračské práce a montáž dverí a okien a súvisiacich súčastí.
Paulovič ozrejmil, že existujúca budova je v dezolátnom stave. „Je podmočená, nie je stabilná, sú tam viaceré druhy muriva, aj časť, ktorá je hlinená. Je nutné túto budovu zrekonštruovať, lebo náklady na energie, ktoré máme, sú pre obec neúnosné. V tejto polyfunkčnej budove sa stretávajú dôchodcovia, športovci, máme tam aktivity a je priam v havarijnom stave,“ priblížil.
Predpokladaná hodnota je 1.483.706,61 eura bez DPH. Verejné obstarávanie ešte stále prebieha, lehota na predkladanie ponúk je do 13. októbra. Hlavnými kritériami sú kvalita a cena diela. Starosta vysvetlil, že samospráva žiadala o dotáciu z Environmentálneho fondu. „Máme podanú žiadosť, z vlastných zdrojov to nezvládneme a prebieha hodnotenie. Či budeme úspešní, neviem, takže je možné, že to ani nebudeme vedieť zrealizovať,“ doplnil.
