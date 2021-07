Veľký Šariš 27. júla (TASR) – Vo Veľkom Šariši si budú môcť požičať bicykle zdravotne znevýhodnení ľudia. S nápadom prišla zakladateľka občianskeho združenia Pomáhame Mária Šárossyová, ktorá je matkou dvoch postihnutých detí. Dva špeciálne bicykle budú k dispozícii od 1. augusta. Služba ParaBikeSharing bude bezplatná.



Ako povedala, na Slovensku takú službu nenašla, inšpirovala sa v Holandsku. "Tam je to úplne bežné aj pre seniorov a zdravotne znevýhodnených. Zo zahraničia sme vďaka nadácii mohli priniesť dve špeciálne trojkolky, ktoré môžu využívať rodiny so svojím zdravotne znevýhodneným príbuzným," povedala Šárossyová.



"V meste máme dobrú cyklotrasu. Dá sa ísť aj do Prešova, aj smerom do Šarišských Michalian. Náš cyklochodník je súčasťou projektu Eurovelo 11. Momentálne je však cyklochodník na Prešov uzavretý pre zosuv pôdy. Úsek sme monitorovali a podrobili geologickému posudzovaniu, či je ešte stále svah narušený, pretože sme tam aj naviezli takmer 1000 ton lomového kameniva na to, aby sme stabilizovali jeho pätu," povedal primátor mesta Veľký Šariš Viliam Kall, ktorý službu zdieľania bicyklov pre hendikepovaných víta. "Sme veľmi radi, že sa našlo v meste občianske združenie, ktoré myslí aj na našich zdravotne postihnutých občanov," zdôraznil .



Bicykle budú uskladnené v priestoroch kina na Hlavnej ulici. "Naše pracovníčky z oddelenia kultúry, športu a mládeže budú tieto špeciálne upravené bicykle požičiavať rodinám, ktoré o ne budú mať záujem," vysvetlila vedúca oddelenia kultúry, športu a mládeže Mestského úradu vo Veľkom Šariši Mária Gáborová.



Najväčší problém bicyklovania pre ľudí so zdravotným znevýhodnením podľa Šárossyovej je, že sami nedokážu ovládať riadidlá alebo pedále. "Tento špeciálny bicykel je klasická trojkolka, ale v otočenom garde. To znamená, že dve kolesá sú vpredu a na usadenie hendikepovaného je použitá špeciálna sedačka, ktorá má svoje bezpečnostné systémy, pásy, poprípade opierku hlavy. Bicykle majú aj bezpečnostné prvky a elektrický pohon," dodala Šárossyová s tým, že projekt podporila Nadácia SPP.