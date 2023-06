Vo Veľkom Šariši sprístupnili nový multifunkčný športový areál

Veľký Šariš 5. júna (TASR) – Multifunkčný športový areál v areáli základnej školy sprístupnili v uplynulých dňoch vo Veľkom Šariši. Mesto jeho výstavbu financovalo z vlastných zdrojov, z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) a z Fondu na podporu športu. Celková investícia predstavuje sumu približne 215.000 eur.



"Mesto Veľký Šariš je úspešné v čerpaní v rôznych zdrojoch financovania najmä na športovú infraštruktúru a nepochybne to bolo aj v tomto prípade. Využili Výzvu pre región, kde boli úspešní a získali takmer 40.000 eur. Ďalšími financiami prispel Fond na podporu športu. Som rád, že toto športovisko budú využívať deti nielen zo základnej školy tu vo Veľkom Šariši, ale aj ďalší," uviedol predseda PSK Milan Majerský.



Obnovený športový areál má podľa tamojšieho primátora Viliama Kalla vysoký inovačný a rozvojový potenciál pre rozvoj regionálnej športovej infraštruktúry.



"Vznikol tu aj nový šport teqball. Ide o šport, ktorý kombinuje prvky futbalu i stolného tenisu a je výborným doplnkom pre futbalistov. Moje ďakujem patrí PSK, od ktorého sme získali viac ako 37.000 eur. V neposlednom rade ďakujem Fondu na podporu športu za finančnú podporu vo výške takmer 108.000 eur, bez ktorej by sa tento projekt realizoval veľmi ťažko. Je vidieť, že ich hlavné poslanie má zmysel a taktiež verím, že týmto našim projektom naplníme aj ich cieľ a to vytváranie priaznivých podmienok na rozvoj športu v Slovenskej republike," povedal Kall.



Areál je určený pre širokú verejnosť, žiakov školy, športové kluby, pre verejné podujatia, prispôsobený je aj pre zdravotne znevýhodnených športovcov.



Zámerom mesta je vytvárať podmienky pre športovú činnosť v meste, podporovať športové kluby a rozvoj pohybovej zručnosti.



"Mesto Veľký Šariš získalo prestížny titul Európske mestečko športu 2021. Predmetom projektu bolo vytvorenie funkčného a bezpečného športového areálu obsahujúceho tartanové bežecké dráhy, futbalové ihrisko, multifunkčné ihrisko, dráhu pre skok do diaľky, teqballovú plochu i tribúnu," dodala projektová manažérka z referátu projektového riadenia Mestského úradu vo Veľkom Šariši Mária Gáborová.