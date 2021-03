Vo Veľkom Šariši uzatvorili kvôli zosuvu pôdy cyklochodník pod Bikošom

Veľký Šariš 19. marca (TASR) - Mesto Veľký Šariš uzatvorilo cyklochodník pod Bikošom až do odvolania, hrozí tam zosuv pôdy. Informovala o tom tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.



Ako ďalej ozrejmila, úsek, na ktorom hrozí zosuv pôdy, sa nachádza približne 500 metrov za katastrom mesta Prešov. Na cyklochodníku pod Bikošom sú z dôvodu ochrany zdravia a bezpečnosti obyvateľov aktuálne umiestnené už aj zátarasy.



„V nadväznosti na závery uskutočneného inžinierskogeologického prieskumu a na odporúčanie krízového štábu mesta bola dnes vyhlásená mimoriadna situácia v súvislosti so zosuvom cyklocesty EuroVelo 11, v lokalite Pod Bikošom, úsek medzi Prešovom a Veľkým Šarišom,“ napísal vo svojom statuse na sociálnej sieti primátor Veľkého Šariša Viliam Kall. Zdôrazňuje, že prvoradou úlohou je ochrana zdravia a života občanov, keďže táto situácia je život ohrozujúca, bolo potrebné prijať neodkladné opatrenia a uzavrieť spomínanú cyklocestu.



Jednou z príčin zosuvu je podľa primátora obmývanie svahu riekou Torysa a neodvádzanie zachytených zrážkových vôd. Je preto nevyhnutné zrealizovať viacero opatrení, ako je vytvorenie násypov, zabezpečenie odvedenia zrážkových vôd z cyklocesty až do rieky, monitorovanie geodetických bodov za účelom sledovania vývoja zosuvu, či zabezpečenie horného svahu od padajúcich častí.



„O vývoji prác budeme informovať a do doby uskutočnenia všetkých opatrení v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom a Slovenským vodohospodárskym podnikom bude cyklocesta uzatvorená,“ dodáva Kall.