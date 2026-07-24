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Vo Veľkom Šariši začal prvý ročník zážitkového festivalu Objavte Šariš
Program festivalu má byť podľa nich rôznorodý a určený pre všetky vekové kategórie.
Autor TASR
Veľký Šariš 24. júla (TASR) - Vo Veľkom Šariši začal prvý ročník zážitkového festivalu Objavte Šariš, ktorý potrvá do nedele (26. 7.). Návštevníkom ponúkne program vrátane prehliadok historických pamiatok, aktivít v prírode či návštevy súkromných priestorov miestnych obyvateľov regiónu. Informujú o tom organizátori na svojom webe.
Program festivalu má byť podľa nich rôznorodý a určený pre všetky vekové kategórie. „Podujatie Objavte Šariš je zážitkový víkendový festival, ktorý má veľmi netradičný koncept. Zážitky pripravujú miestni ľudia a nechajú vás vojsť do ich príbytkov,“ uvádzajú. Návštevníci majú možnosť zúčastniť sa prehliadok historických pamiatok, vyskúšať si netradičné remeslá alebo ochutnať miestne jedlá. Súčasťou programu bude napríklad stredoveká večera na hrade Šariš, ryžovanie zlata či turistika v pohorí Branisko.
Počas festivalu je v centre Veľkého Šariša pripravená oddychová a gastro zóna.
Program festivalu má byť podľa nich rôznorodý a určený pre všetky vekové kategórie. „Podujatie Objavte Šariš je zážitkový víkendový festival, ktorý má veľmi netradičný koncept. Zážitky pripravujú miestni ľudia a nechajú vás vojsť do ich príbytkov,“ uvádzajú. Návštevníci majú možnosť zúčastniť sa prehliadok historických pamiatok, vyskúšať si netradičné remeslá alebo ochutnať miestne jedlá. Súčasťou programu bude napríklad stredoveká večera na hrade Šariš, ryžovanie zlata či turistika v pohorí Branisko.
Počas festivalu je v centre Veľkého Šariša pripravená oddychová a gastro zóna.