Vo Veľkom Slavkove je o voľby veľký záujem

Veľký Slavkov 29. októbra (TASR) - V obci Veľký Slavkov neďaleko Popradu je o sobotňajšie voľby veľký záujem. Potvrdila to predsedníčka tamojšej volebnej komisie Viera Zumriková s tým, ľudia chodia priebežne už od rána a viac menej-stále čakajú v rade.



"Zatiaľ sú voľby bezproblémové, nikto sa nesťažuje, že musí čakať, zvládame to, aj keď sme sa od rána nezastavili. Účasť máme dobrú, až nad očakávania," zhodnotila predsedníčka. Dodala, že v posledných rokoch sa tam volebná účasť o voľby postupne zvyšuje. Záujem o krajské a obecné voľby však vo Veľkom Slavkove nie je rovnaký, menší počet volebných lístkov tam z pohľadu komisie zatiaľ končí v modrej urne určenej pre vyššie územné celky.



Viacerí z oslovených voličov tvrdia, že chcú zmenu, a preto sa rozhodli prísť voliť. "Bola by som rada, keby sa to zlepšilo, dúfam, že to dobre dopadne a zvolení zástupcovia budú robiť všetko pre ľudí a dobro obce. Veľký Slavkov je veľmi pekná obec, spojnica medzi Tatrami a okresným mestom a zaslúži si, aby rozkvitala. Bol tu veľký problém, pretože si nerozumelo vedenie obce s poslancami, nevedeli sa dohodnúť, situácia bola veľmi napätá a vnímali sme to negatívne," skonštatovala Veronika Belicová. Ján Hyben, ktorý žije vo Veľkom Slavkove s rodinou, tvrdí, že posledné štyri roky obec vôbec nefungovala tak, ako by mala. "Chcem, aby naše dieťa vyrastalo v normálnej dedine a verím, že po voľbách príde k pozitívnej zmene. Bol som dopredu rozhodnutý, komu dám hlas," uviedol.



V končiacom sa volebnom období prevažná časť miestnych poslancov prišla o mandát, keďže sa viac ako rok nezúčastnili na rokovaniach obecného parlamentu. O poslanecké kreslo v deväťčlennom zastupiteľstvo má záujem 27 kandidátov, o post starostu bojuje šesť záujemcov. V obci žije aktuálne viac ako 1460 obyvateľov, pričom právo voliť má približne 1170 z nich.