Vo Veľkom Slavkove vyrastie moderný park
Autor TASR
Veľký Slavkov 10. mája (TASR) - V centre obce Veľký Slavkov neďaleko Popradu vybuduje obec spolu so súkromnými partnermi moderný park. Priestor bude určený na relax, kultúru aj detské prvky. Obec o tom informovala na sociálnej sieti.
„Centrálna časť čoskoro zmení svoju tvár. V spolupráci s investormi spúšťame projekt vybudovania nového parku, ktorý do srdca obce prinesie viac zelene, priestor na kultúru a moderné zázemie pre voľný čas. Tento ambiciózny zámer premení nevyužitý priestor na reprezentatívnu zónu, kde sa bude spájať relax s komunitným životom,“ uviedla obec.
Projekt je navrhnutý tak, aby slúžil širokej verejnosti - od rodín s deťmi až po seniorov. Dôraz sa pritom kladie na estetiku. Dominantou priestoru bude nové javisko na organizáciou koncertov, obecných slávností a rôzne vystúpenia. Súčasťou parku bude aj moderné detské ihrisko s hernými prvkami a počíta sa tiež s vybudovaním spevnených plôch, osadením lavičiek, nového osvetlenia a dekoračných prvkov. Pre potreby trhov budú k dispozícii aj stánky. „Celý priestor osvieži nová zeleň a sadové úpravy, ktoré z parku spravia príjemné miesto na oddych počas celého roka,“ dodáva obec s tým, že v budúcnosti chcú na tomto mieste dobudovať vedľa javiska aj kaviareň so zázemím pre účinkujúcich.
„Realizácia tohto projektu je výsledkom efektívneho dialógu medzi obcou a investormi, ktorí v našom katastri realizujú alebo budú realizovať individuálnu bytovú výstavbu,“ podotkla samospráva s tým, že výsledkom je podpis zmluvy o spolupráci. V nej sa investori zaviazali na vlastné náklady vybudovať prvú etapu, teda samotný park. Tento model spolupráce podľa vedenia predstavuje férový prístup k rozvoju obce, kde investori priamo prispievajú k zlepšeniu občianskej vybavenosti a verejných priestorov pre všetkých obyvateľov. Predpokladané náklady na revitalizáciu priestoru sú takmer 340.000 eur a práce by mali začať v najbližších dňoch. O prípadných obmedzeniach bude obec informovať.
„Nový park sa stane miestom, kde sa budú stretávať susedia, kde budú vyrastať naše deti a kde obec získa dôstojný priestor na reprezentáciu,“ uzatvára samospráva.
