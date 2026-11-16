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Vo Veľkom Záluží horel elektroodpad v blízkosti družstva

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Požiar bol nahlásený približne o 3.45 h.

Autor TASR
Veľké Zálužie 16. novembra (TASR) - Vo Veľkom Záluží v okrese Nitra vypukol v pondelok pred 4.00 h požiar. Horel elektroodpad v blízkosti areálu poľnohospodárskeho družstva. Príčinou požiaru bolo samovznietenie odpadu, informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Nitre Michaela Gundová. Predbežne vyčíslená škoda predstavuje 3000 eur.

Požiar bol nahlásený približne o 3.45 h. Na mieste zasahovali príslušníci HaZZ Nitra a členovia Dobrovoľného hasičského zboru obce Veľké Zálužie. Požiar sa podarilo uhasiť v ranných hodinách.
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