Vo Veľkých Kapušanoch bude Deň záchrany pre školy a verejnosť
V rámci programu sa verejnosti predstavia viaceré bezpečnostné a záchranné zložky.
Autor TASR
Veľké Kapušany 12. septembra (TASR) - Mesto Veľké Kapušany pripravilo v rámci Dní mesta 2025 novinku a to Deň záchrany, ktorý sa uskutoční 16. septembra na Námestí Istvána Dobóa. Ako TASR informovala manažérka kancelárie primátora Gabriela Fedičová, podujatie ponúkne možnosť spoznať prácu a techniku záchranných a bezpečnostných zložiek.
„Cieľom podujatia je priblížiť každodennú prácu tých, ktorí zachraňujú ľudí v ohrození, starajú sa o bezpečnosť obyvateľov a chránia ich zdravie i majetok,“ doplnila Fedičová. Deň záchrany je určený verejnosti, najmä však žiakom základných a stredných škôl, ako aj deťom z materských škôl.
V rámci programu sa verejnosti predstavia viaceré bezpečnostné a záchranné zložky. Svoje činnosti a techniku priblížia Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Michalovce, Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Sobrance, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Michalovce, záchranná zdravotná služba Košice, príslušníci Ozbrojených síl SR, Pátrací tím Východ a mestská polícia.
