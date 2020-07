Vo Veľkých Kapušanoch odstraňujú dôsledky prietrže mračien

Košice 3. júla (TASR) – Spolu šesť výjazdov evidujú od nočnej prietrže mračien hasiči v Košickom kraji, prevažne išlo o odčerpávanie vody z pivníc a popadané konáre stromov.



Dnes odstraňujú jej následky ešte vo Veľkých Kapušanoch v okrese Trebišov. Pre TASR to uviedla operačná dôstojníčka Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach.



Podľa vedúceho technicko-organizačného oddelenia veľkokapušianskeho mestského úradu Gejzu Doboša evidujú problém v časti Veškovce, kde rigol pri ceste nestíhal odvádzať dažďovú vodu a čiastočne zaplavil dvory. „Voda už stiekla, pomaly sa to normalizuje,“ povedal pre TASR.



Kanalizačnými splaškami čiastočne zaplavilo aj úsek ulice Sándora Petőfiho. „Ide o nižšie položenú ulicu. Kanalizácia nedokázala pohltiť všetku dažďovú vodu, ktorá zvrchu stiekla a vytlačilo to naspäť. Na úseku 15 až 20 metrov cesty a chodníka v lokalite Centrum II je nános zeminy, ktorú zmylo z jednej stavby,“ spresnil s tým, že na odstraňovaní dôsledkov búrky pracujú.



Výšku spôsobených škôd zatiaľ nevedel odhadnúť.