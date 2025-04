Veľké Kapušany otvorili centrum zdieľaných služieb pre samosprávy

Veľké Kapušany 25. apríla (TASR) - Vo Veľkých Kapušanoch v okrese Michalovce v piatok otvorili centrum zdieľaných služieb. Poslúži viacerým desiatim samosprávam z regiónu Použia z dolného Zemplína. Ako TASR informovalo tlačové oddelenie Ministerstva vnútra (MV) SR, centrum odovzdali do užívania štátny tajomník MV SR Michal Kaliňák spolu s predsedom Národnej rady SR Richardom Rašim (Hlas-SD).



Centrum zdieľaných služieb vo Veľkých Kapušanoch poskytne odborné služby v oblastiach stavebného úradu, životného prostredia, verejného obstarávania a projektového manažmentu obyvateľom obcí Budince, Maťovské Vojkovce, Čičarovce, Krišovská Liesková, Ptrukša, Ruská, Čierne Pole, Kapušianske Kľačany, Bajany a mestu Veľké Kapušany.



„Zriadením centra dochádza nielen k odbornej konsolidácii činností, ale aj k zvýšeniu kvality a dostupnosti verejných služieb pre obyvateľov regiónu. Vďaka zapojeniu sa do systému zdieľaných služieb, ktorý je financovaný z európskych zdrojov, je možné stabilizovať odborný personál a udržať si kvalifikovaných pracovníkov vo verejnej správe,“ povedal primátor Veľkých Kapušian Peter Petrikán.



Centrum sa nachádza v budove mestského úradu na prvom poschodí v zrekonštruovaných priestoroch. Stavebnými úpravami vznikli tri moderné kancelárie, zasadacia miestnosť, kuchynka, sociálne zariadenia a serverovňa. Priestory sú vybavené novým nábytkom a výpočtovou technikou. Súčasťou investície bolo aj vybudovanie parkoviska pre klientov centra a zakúpenie služobného motorového vozidla.



Celková výška finančných prostriedkov použitých na tento účel zahŕňa kompletnú rekonštrukciu, technické vybavenie, zázemie pre zamestnancov a služby pre občanov, a to v sume 406.850 eur bez DPH. „Som rád, že môžem byť opäť pri tom, pretože kvalitné služby patria aj mimo veľkých miest,“ povedal Raši.



Ministerstvo vnútra postupne zriaďuje 21 centier zdieľaných služieb v menej rozvinutých regiónoch s cieľom zmodernizovať samosprávu. Ich cieľom je zlepšiť dostupnosť a kvalitu služieb tým, že si obce medzi sebou zdieľajú úradníkov. Centrá sú financované z plánu obnovy a odolnosti. Verejnosti už slúžia aj v Tornali, Medzilaborciach a Fiľakove.