Vo Veľkých Kapušanoch otvorili nový autobusový terminál

Veľké Kapušany 22. novembra (TASR) - Vo Veľkých Kapušanoch pribudol zrekonštruovaný prestupný terminál autobusovej stanice. Spoločnosť Arriva a Košický samosprávny kraj (KSK) ho cestujúcim odovzdali do užívania v stredu. Ide o súčasť balíka investícií podporených z eurofondov v celkovej výške takmer 14 miliónov eur. KSK o tom informuje na svojej webovej stránke.



Investícia zahŕňa aj nákup 54 autobusov, vybudovanie úschovne bicyklov s nabíjacou stanicou, výstavbu tepelného čerpadla na vykurovanie objektu stanice či nové technické riešenia pre zapojenie sa do Integrovaného dopravného systému (IDS).



Obnovený terminál predstavuje prvú etapu revitalizácie autobusovej stanice. V rámci nej zrekonštruovali osem nástupíšť, pribudli bezbariérový prístup, nové lavičky, osvetlenie, kamerový systém a elektronické tabule. Vybudovali tiež nový rampový systém, obratisko autobusov, kruhový objazd a parkovisko pre cestujúcich.



V interiéri autobusovej stanice, ktorý sa bude rekonštruovať v druhej etape projektu, pribudli informačné tabule, audiosystém na hlásenie oznamov a pokrytie signálom wifi. "Moderné dopravné terminály zjednodušujú cestovanie a šetria čas cestujúcich," pripomenul generálny riaditeľ spoločnosti Michal Horák.



Predseda KSK Rastislav Trnka víta, že firma, ktorá je jedným z dopravcov kraja, využíva eurofondy aj vlastné zdroje na zvyšovanie kvality cestovania. "Integrované dopravné riešenia, nové autobusy, dostupné úschovne bicyklov či využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) - to všetko pomáha zvyšovať atraktivitu a udržateľnosť verejnej osobnej dopravy v súlade s koncepciou dopravy KSK," povedal.



Vďaka novým nízkopodlažným autobusom klesol priemerný vek vozidlového parku na 5,5 roka. Zaradené boli na prímestské linky v okresoch Michalovce, Trebišov a Sobrance, ako aj v regióne Medzibodrožia a Použia. Okrem bezplatného wifi pripojenia a klimatizácie disponujú napríklad aj rampou uľahčujúcou nástup pasažierov s vozíkom alebo detským kočíkom. Súčasťou výbavy je tiež kamerový systém a systém GPS pre monitorovanie polohy. Cestujúcim umožňujú aj dobíjanie mobilných zariadení prostredníctvom USB zásuviek.



Tarifno-informačný systém pre IDS bol inštalovaný do 196 autobusov Arriva. "Zavedenie tarifno-informačného zabezpečenia je predpokladom pre zavedenie IDS, vzájomné uznávanie čipových kariet a uplatnenie tarify IDS v celom Košickom kraji. V priebehu roku 2024 budú môcť cestujúci pri kúpe lístkov využiť aj platbu bankomatovou kartou," dodal dopravca.



Čo sa týka úschovní na bicykle na autobusových staniciach, umiestené sú v Michalovciach, Veľkých Kapušanoch a Sobranciach. V každej sú k dispozícii nabíjacie káble na elektrobicykle či elektrické kolobežky.



Firma tiež pre opravárenské dielne v Michalovciach, Kráľovskom Chlmci a Veľkých Kapušanoch vybudovala nové zdroje tepla na báze OZE. Priniesť to má energetické úspory a čistejšie ovzdušie.